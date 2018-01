Sénégal: Culture, science, écologie, social - Son Altesse Royale Henri, un homme de sacerdoce

Intronisé sixième Grand-Duc de Luxembourg, le 7 octobre 2000, Son Altesse Royale Henri est homme d'Etat, militaire, sportif, militant de l'écologie et un polyglotte accompli, parlant aussi bien le luxembourgeois, le français, l'allemand, l'anglais que l'espagnol.

Avant de succéder à son père en 2000, le Grand-Duc Henri de Luxembourg a exercé plusieurs fonctions, dont celui de Président d'honneur du « Comité de développement économique » (devenu aujourd'hui Luxembourg for business and innovation), qui lui a permis d'effectuer de nombreux voyages de prospection dans le monde afin d'assurer la promotion du Grand-Duché de Luxembourg comme terre d'opportunités commerciales et d'investissements. Il a été également membre au Conseil d'Etat du Luxembourg.

Engagé dans la protection et la sauvegarde de la nature, le Grand-Duc Henri assure le patronage de nombreuses associations actives dans les domaines culturel, sportif, scientifique, écologique et social. Ainsi, il est membre du conseil d'administration de la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse, qui a pour vocation d'œuvrer à l'intégration dans la société luxembourgeoise de personnes en détresse et de personnes à besoins spécifiques. La Fondation soutient aussi des projets internationaux en Afrique et en Asie.

Le Grand-Duc est également membre actif de la Fondation Mentor, créée sous le patronage de l'Organisation mondiale de la santé (Oms), dont le but est d'assurer la prévention de consommation de drogues par les adolescents. Son Haut patronage de la Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg témoigne de son soutien à la promotion de la science et de l'innovation chez les jeunes.

Soucieux de la protection de la nature au Luxembourg et dans le monde, le Grand-Duc Henri est président de la Fondation Charles Darwin, une organisation non-gouvernementale active dans la conservation de l'environnement et de la biodiversité dans l'archipel des Galápagos.

Sportif, le grand-duc Henri pratique aussi bien le football que la natation, le tennis ou l'équitation. Mais, ses disciplines préférées restent le ski et la voile. Né Prince Henri de Luxembourg, en avril 1955, le Grand-Duc a fait ses études en France où il obtient le baccalauréat, puis en Suisse où il décroche une licence en Sciences politiques. Comme formation, il a également suivi un cursus militaire à l'Académie royale militaire de Sandhurst en Grande Bretagne et en sa qualité de Chef de l'Armée luxembourgeoise, il porte le titre de Général.

Parmi ses nombreuses distinctions honorifiques, Son Altesse Royale Henri a reçu de nombreuses distinctions honorifiques à travers le monde. Il est Docteur Honoris Causa de plusieurs universités, en France, aux Etats-Unis, en Allemagne...