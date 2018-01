Congo-Brazzaville: Elections - Plus que onze mois !

Au regard du calendrier, les partis et autres formations politiques ne disposeront que de quinze jours, soit du 24 juin au 8 juillet pour déposer les candidatures dans les différentes circonscriptions électorales. Une véritable course contre la montre !

En effet, parmi les étapes importantes à franchir par la Céni pour la concrétisation des élections en décembre, se trouve la promulgation de la loi sur la répartition des sièges qui ouvrira définitivement la voie à la convocation de l'électorat et à l'ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures.

A moins de dix jours du 31 janvier, date de la finalisation de l'identification et l'enrôlement des électeurs dans les derniers centres d'inscription du Kasaï, Kasaï central, Luilu et Kamiji, c'est l'indifférence totale même dans les rangs des politiques originaires de ces coins.

Et pour cause, nombreux sont ceux qui ne croient pas en la bonne foi de la Céni d'organiser les élections à la date prévue, au regard des reports qui ont caractérisé les précédents calendriers.

A l'heure où la situation politique semble plus préoccupante en République démocratique du Congo (RDC), la Commission électorale nationale indépendante (Céni) remplit tâche par tâche, ses obligations légales liées, notamment les préparatifs de la présidentielle, des législatives et des provinciales.

