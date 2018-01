Togo: Stratégie pertinente du développement

La ministre souhaite financer plus de 550 plans d'affaires viables, structurer 700 nouveaux projets des jeunes porteurs d'idées d'entreprises, élaborer et adopter les textes d'application du règlement portant sur le code communautaire de l'artisanat.

'Ce qui a été réalisé, c'est bien, mais il faut encore faire plus. Nous devons capitaliser sur les acquis et revoir nos approches car il reste beaucoup de défis à relever', a-t-elle déclaré.

Le ministère a également accompagné le secteur artisanal. Plus de 1000 ont bénéficié de formations et d'un renforcement des capacités et 500 ont eu l'opportunité de participer à des foires et salons nationaux, régionaux et internationaux.

S'agissant de l'emploi des jeunes. 22.128 d'entre-eux ont trouvé un job temporaire et 6.269 un travail permanent, trois fois plus qu'initialement prévu.

Le ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes est l'un des départements stratégiques de l'action gouvernementale. Il est en charge de la promotion des communautés à la base, il pilote la finance inclusive et l'aide à l'emploi des jeunes. Ses missions sont donc essentielles.

