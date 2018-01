Togo: La LTDE appelle à trois jours de Campus mort

Sera-t-il suivi cet appel de la LTDE ou pas ? Réponse à partir de demain mercredi, premier jour de cet appel au Campus mort.

En fait, suite aux échauffourées qui ont émaillé ce jour l'AG du MEET sur le Campus de Lomé, occasionnant des blessés et des interpellations au sein des étudiants, un autre mouvement estudiantin la LTDE (Ligue Togolaise des Elèves et Etudiants), condamnant « vigoureusement la barbarie et la cruauté, l'animosité et la sauvagerie dont ont fait montre les agents de la police universitaire qui, agissaient comme des drogués », « appelle à des journées CAMPUS MORT ces mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26 janvier 2018 ».

Le mouvement dirigé par Foly Satchivi, entend par ces journées Campus mort, « exiger la libération immédiate et inconditionnelle des camarades arbitrairement arrêtés, la dissolution du corps de la police universitaire, le respect des libertés académiques et franchises universitaires et enfin la satisfaction des légitimes et inoffensives revendications posés par la LTDE et le MEET ».

Ayant suivi de près les mouvements qui se sont produits sur le Campus de Lomé ce jour, la LTDE indique dans son communiqué signé de son Secrétaire à la communication, Michel Kakananyo qu' « il est 11H dépassée de quelques minutes, l'AG de ce mardi a démarré quand subitement, les agents de la prétendue police universitaire lourdement armée par le Prof. KOKOROKO, sans raison ont commencé par s'attaquer aux étudiants, matraques et pierres en main.

Quelques minutes après, le campus était devenu invivable. Ne pouvant pas opposés une ferme résistance à l'animosité de ces agents, les étudiants se sont repliés vers les entrées ATIKOUMÉ ET LOMEGAN avant de se disperser dans la nature aux alentours de 14H. Aucun mot ne peut décrire correctement les affres dont ont été victimes les étudiants ce mardi.

Le bilan de la journée est lourd : deux étudiants ont été arrêtés et conduits à une destination inconnue par les vigiles accompagnés des policiers. La tête du secrétaire administratif de la Ligue Togolaise des Droits des Élèves et Étudiants (LTDE), Daniel AGBESSIME a été gravement caillassée par un gros caillou lancé en sa direction par les agents de la police universitaire.

Le mégaphone qu'il tenait en main a été complètement détruit, l'un des portables qu'il tenait en main a été volé. Les casques de plusieurs étudiants ont été voles par les prétendus agents de la police universitaire, le Président National de la LTDE, Foly SATCHIVI a fait l'objet d'une tentative d'arrestation au niveau des rails d'Atikoumé par la police nationale aux environs de 13H.

A la lumière de ce qui précède, il est clair qu'il s'agit d'un plan minutieusement préparé et exécuté par le Président de l'université en complicité avec le Ministre de l'enseignement supérieur ».

En attendant, et pour parer au plus pressé, « la LTDE interpelle les organisations de défense des droits de l'Homme, les ambassades et représentations diplomatiques à voler aux secours des étudiants, à faire cesser la violation des franchises universitaires par la police nationale, l'usage excessif et disproportionnée de la force et des armes non conventionnelles contre les étudiants qui ne demandent qu'à étudier dans de bonnes conditions et d'user de leurs pouvoirs discrétionnaires pour faire cesser définitivement les violences, menaces de morts et d'exclusion, les intimidations et les tentatives d'arrestation dont font l'objet les membres de la LTDE que les autorités considèrent comme les ennemis à abattre ».