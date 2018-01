Cote d'Ivoire: Les scrutins municipaux et régionaux de 2018 seront couplés

En outre, la Cour africaine des droits de l'homme en Tanzanie, doutant « du caractère impartial et indépendant de la CEI », a instruit l'Etat ivoirien de revoir la composition de cette commission depuis un an sans que cela ne soit suivi d'effet. Mais l'Etat et la commission ont peut-être d'autres annonces à faire dans les prochains jours, a ironisé l'un des observateurs présents à cette réunion.

En effet au regard de la loi le président de la commission aurait dû quitter ses fonctions en 2016 au bout de six ans après son élection par le comité central, et certains de ses commissaires sont arrivés au terme de leur mandat qui ne peut excéder deux fois trois ans.

Une révision des listes pour « très bientôt » et des élections municipales et régionales couplées, ce sont les deux annonces faites par la Commission électorale indépendante qui recevait mardi 23 janvier à son siège d'Abidjan les représentants des partis politiques.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.