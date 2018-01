Congo-Kinshasa: En battant Nord Sport 3-1, Dcmp continue à dicter sa loi à la Linafoot !

Le Daring Club Motema Pembe continue à dicter sa loi à La Ligue nationale de football (Linafoot) zone Ouest. Les Verts et blancs se sont imposés hier, mardi 23 janvier, en battant Fc Nord Sport de Matadi sur le score de 3 buts à 1.

C'est la énième victoire de cette équipe qui n'a pas encore perdu le moindre match depuis le début championnat. Son grand challengeur, l'As Vclub l'attend ce dimanche 28 janvier au stade des Martyrs de la Pentecôte.

C'est un match que Nord Sport n'a pas voulu non plus perdre. L'équipe de Matadi est montée sur la pelouse du stade Tata Raphaël avec une forte détermination. Elle sortira alors son grand jeu pour résister contre les assauts d'Otis Nogoma et ses poulains. Au coup d'envoi du match, ce sont les Matadiens qui sautent premier sur les ballons. Pas pour longtemps, Dcmp trouve la faille et ouvre le score, but signé Serbi Alongo. Réponse du berger à la bergère, Nord Sport qui joue le va-tout, revient vite au score grâce à Kindone Muchete. C'est l'égalisation ! Le match est loin de se terminer. Dans la foulée, la mi-temps intervient sur cette note de 1 but partout. A la reprise, Nord Sport passe à la vitesse supérieure, il domine la partie, mais sans succès parce qu'il ne marquera rien.

Dcmp est en danger ! L'on joue la 61ème minute, sur une descente des Verts et blancs, le défenseur de Nord Sport dégage bien son camp, mais l'arbitre sifflet un pénalty imaginaire pour Dcmp. Un pénalty inexistant. Et comme il fallait s'y attendre, ce sont les "dieux" du football qui vont trancher. Le gardien Khonde capte sans être inquiété ce pénalty exécuté par Dago Tshimbamba. Le match se poursuit alors avec un Nord Sport moral au zénith. Pendant ce temps, Dcmp multiple les stratégies, Otis Ngoma opère même des changements. C'est ainsi qu'à la 68ème minute, Serbi Alongo revient à la charge pour le deuxième but. Ce transfuge de l'As Vclub signe son doublé. Ce n'est pas fini ! Il faut encore quelques bonnes minutes. Nord Sport tient toujours bon. Le découragement va assiéger les poulains du coach Radino Ndjoli lorsque Dcmp inscrira le troisième but à la 76ème minute, œuvre de Dago Tshimbamba.

Le buteur maison s'est racheté en inscrivant son 7ème but après avoir raté logiquement un pénalty on valable. Score final du match 3 buts à 1. Une victoire saluée par Otis Ngoma qui a reconnu la domination de l'adversaire en première période. Ses poulains a-t-il dit, ont pris le match à la légère après avoir ouvert le score. Ils ont pensé à tort que la suite allait être plus facile. Pour le coach Radino Ndjoli, les deux petites erreurs ont coûté cher à son équipe : « mes joueurs n'ont pas vraiment un temps de jeu réel. Ils n'ont pas le rythme de compétitions. Nous avons fait plus de trois matches sans marquer le but, nous avons voulu ne fut-ce que faire un match nul contre Dcmp, mais les deux erreurs nous coûté deux buts... », a-t-il regretté avant de faciliter son gardien Khonde sans lui, Nord Sport aurait perdu par un score plus lourd que ça.

Ce dimanche 28 janvier, Dcmp sera face à l'As Vclub. C'est ici que Motema Pembe va confirmer son invincibilité d'autant plus qu'au match aller, il avait battu Vclub (1-0). Depuis bientôt trois saisons, Dcmp ne se laisse plus prendre facilement par l'As Vclub. La longue période de domination de l'équipe de "Bana Mbongo" sur son éternel rival appartient déjà au passé. L'on assistera donc à un duel de Kazadi contre Etekiama.