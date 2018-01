Combattants de la liberté et propagandiste d'une vraie démocratie en RD. Congo, Rudy Mandio n'a point tardé d'émettre ses réactions suite à la dernière marche organisée par le Comité Laïc de Coordination.

Au nom de la formation politique "Peuple au Service de la Nation", PSN, parti politique de la Dynamique de l'Opposition, qu'il dirige, par ailleurs, ce jeune leader a félicité le peuple congolais pour avoir bravé la peur et instauré un véritable rapport des forces. Cela, en se levant, comme un seul homme, dans plusieurs villes du pays afin de militer pour le destin radieux du Congo-Kinshasa.

Le peuple congolais mérite, en effet, d'être ovationné pour le courage dont il a fait preuve lors de cette marche. Effectuée quand bien même que le dispositif policier placé, la veille de ladite journée, dans plusieurs coins et recoins du pays, et surtout de la capitale, traduisait une idée dissuasive, a signalé le Coordonnateur du PSN. «Le peuple a démontré son niveau de maturité sur toutes ces choses qui salissent la bonne gouvernance et noircissent son avenir», a-t-il affirmé. Partant, il a, particulièrement, remercié les croyants des autres obédiences religieuses qui ont répondu favorable à cet appel de l'Eglise catholique qui, du reste, indique-t-on, a été entériné par le Rassop/Limete, plateforme au sein duquel le PSN milite.

La police au banc des accusés

Dans la foulée, le numéro Un de ce parti de l'opposition a déploré la répression sanglante des forces de l'ordre contre des manifestants qui n'avaient point d'armes. «C'est inconcevable de réprimander avec des armes létales les militants qui n'avaient que des bibles, rameaux ou chapelets», a-t-il vociféré et ce, surtout que le fait de manifester est un droit garanti par la Constitution. De ce fait, il a interpellé les policiers de la RD. Congo en ce qui concerne leur modus operandi durant les manifestations. «Les policiers doivent privilégier la vie des congolais nonobstant le fait qu'ils manifestent contre le régime actuel. Car, qu'on soit de l'armée ou de la police, l'on est d'abord citoyen congolais», a-t-il lancé.

La lutte continue

Rudy Mandio a, en même temps, tenu à rassurer que lui et son parti, n'abdiqueront point.

Allusion faite aux répressions sanglantes lors des marches, d'ailleurs prescrites pacifiques par leurs initiateurs. «Puisque nous voulons la bonne gouvernance et l'Etat des droits, nous continuerons notre lutte jusqu'à obtenir gain de cause », a-t-il martelé. En ce qui concerne l'idée d'une Transition sans Kabila, TSK, ce fervent combattant a soutenu, mordicus, qu'ils demeureront dans cette logique d'autant plus que l'actuel Chef de l'Etat, Joseph Kabila, est, d'après ses dires, le véritable blocage de la scrupuleuse mise en œuvre de l'Accord de la Saint Sylvestre. «Aussi longtemps que le Congo baignera dans le non-respect des droits de l'homme, nous continuerons notre combat », a-t-il enfoncé.

Par ailleurs, il a appelé le reste de la population congolaise ainsi que les autres Eglises du pays à suivre cet appel des Laïcs catholiques. Car, il est temps d'obtenir le changement.