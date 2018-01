Congo-Kinshasa: "Sincère comme le piment" - Marche du 21 - La CENCO livre son bilan provisoire

Résolument, après que des congolais aient battu le pavé, dimanche 21 janvier 20018, l'heure est aux bilans. Celle de la Police Nationale Congolaise était déjà tombée. Les estimations des médias, aussi. La Monusco ? Pareille. A présent, l'Eglise Catholique, dont les fidèles ont marché, livre sa vision des faits.

Et, au-delà tient un discours franc à l'endroit du pouvoir. Qui, d'une part, rapporte la répression de bon nombre des manifestants avec un état de lieu, provisoire, de 6 morts par balles, 127 blessés et 210 interpellations à travers le pays. Et, d'un autre côté, l'Abbé Donatien Nshole, qui a signé le communiqué de la conférence des Evêques, souligne, avec mention spéciale, qu'il y a eu 12 marches encadrées de manière professionnelle par la PNC. D'où, la Conférence Episcopale Nationale du Congo estime que "l'organisation des marches pacifiques en RDC reste possible s'il y a bonne foi des autorités compétentes". Par ailleurs, au vu des vies fauchés et compatriotes blessées par répression et étouffement de la marche, la CENCO déplore l'usage excessif et disproportionné de la force, les manifestants n'ayant pas d'armes mais juste des Bibles, Chapelets et les rameaux en mains.

"Il faut féliciter la sincérité du piment et se méfier de l'hypocrisie du sucre", tançait, il y a peu, le patriarche Antoine Gizenga dans son tout dernier pamphlet à la scène politique Rd Congolaise. Les princes de l'Eglise Catholique continuent à faire preuve, comme le piment, d'une sainte sincérité face au pouvoir. Loin de ne voir que du rouge, la CENCO, particulièrement, l'Eglise Catholique au Congo-Kinshasa, en général, à la lumière de son bilan de la journée du 21 janvier, pose le curseur sur tout. Ce, que cela soit un aspect positif ou négatif. C'est ainsi qu'il faut lire l'encouragement à peine voilée lancée aux forces de l'ordre pour les marches bien encadrées. Puis, l'appel de pied de les voir agir de cette manière républicaine en tout temps dès lors qu'il y a marche. Et, tout observateur averti, au vu de la persistance des contradictions sur la scène politique Rd Congolaise quant aux prochaines élections et l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre, ne peut que subodorer des nouveaux mots d'ordre pour des rendez-vous de rue jusqu'à ce qu'un consensus électoral soit dégagé.

Un mort, c'est déjà trop

La guerre des chiffres est lancée quant au bilan du dimanche 21 janvier. Deux personnes seraient décédées, selon la Police. Des médias à l'instar de la Radio France Internationale comme la Radio Onusienne livrent des chiffres plus salés tablant sur 5 morts et une bonne quantité des blessés. 6 d'après la Monusco et la CENCO. A rester figé sur sa calculette, il ne s'agirait là que des chiffres, des statistiques, des approximations. Bref, de l'arithmétique sur fond d'une course à bilan. Pourtant, à prendre ces données au sérieux, il sied de considérer qu'une fois de plus, le Congo de Lumumba a bu du sang de certains de ses dignes fils.

Si, dans la Rome antique, à l'ère des gladiateurs, il était de souhait de voir le sol s'imprégné des sangs, il y a lieu de dire que ces temps sont révolus. Surtout en plein 21ème siècle et dans un pays qui se veut imprégner de la culture démocratique. La CENCO regrette, aussi, ces morts. Comme le disent bien d'âmes, "un mort, c'est déjà trop". D'où, faut-il que cela cesse. La Conférence Episcopale Nationale du Congo promet, outre son tout premier bilan, de rendre public un rapport plus exhaustif.