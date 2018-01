Congo-Kinshasa: Manifestations du CLC - MONUSCO - Bilan contesté !

Dans son journal matinal du lundi 22 janvier 2018, la « voix de l'Amérique » s'est abstenue de donner un quelconque bilan des victimes de la Marche des Chrétiens de la veille. Elle n'a retenu que les "exactions" dont ont été l'objet ses enquêteurs de la part des agents de l'ordre congolais...

Porte-parole de la Monusco pour l'information publique, Florence Marshal a pris soin, dans sa prestation sur « Top Congo Fm », de mettre au conditionnel sa réponse au sujet du nombre des victimes mortes à la suite de la deuxième manifestation organisée par le Comité Laïc de Coordination, structure informelle fonctionnant sous l'autorité de l'archevêque de Kinshasa, le Cardinal Laurent Monsengwo. Pourtant, elle n'y était pas obligée. De dimanche après-midi à lundi matin, la Monusco, a-t-elle dit, « aurait » enregistré 6 morts, toutes civiles, pendant que la Police nationale congolaise en a déclaré 2, et encore sans lien direct avec la marche.

En attendant les enquêtes en cours, elle a préféré mettre l'accent sur les mauvais traitements subis par ses Observateurs et par les Journalistes. En plus, elle est revenue sur le bilan de la manifestation du 31 décembre 2017, faisant passer les victimes mortes de 6 à 8. De quoi amener l'archidiocèse de Kinshasa à proclamer deux autres « martyrs de la Saint Sylvestre... » et à leur consacrer une nouvelle messe, avec l'espoir de fournir, cette fois, leurs identités complètes...

La prudence observée par VOA s'explique. La manipulation autour des manifestations qui se déroulent en RD. Congo est tellement forte qu'il y a risque de faire passer l'Ange pour la Bête et, tout naturellement, la Bête pour l'Ange, surtout quand les circonstances s'y prêtent. Combien y a-t-il eu des morts le 21 janvier 2018 ?

Premier constat : le CLC n'a fait aucune déclaration toute la journée de la manifestation comme si le bilan de ses initiatives était le cadet de ses soucis. D'ailleurs, il s'est vaguement exprimé à ce sujet lors de la Marche du 31 décembre 2017, laissant cette charge à l'archidiocèse de Kinshasa, aux ONGDH, aux médias, aux mouvements pro-démocratie et à la Monusco.

Deuxième constat : les équipes de presse internationale et nationale ayant circulé le 21 janvier 2018 avec les Observateurs de la Monusco n'ont pas été en mesure d'aller au-delà de deux morts. Dont une victime à Kitambo et une autre à Lemba. Curieusement, certains correspondants des médias périphériques se sont contentés de relayer des informations émanant non pas de leurs propres recherches mais des ONGDH coordonnées par l'ACAJ de Georges Kapiamba, réputée pour son aversion à l'égard du Président Joseph Kabila, de sa famille politique et du Pouvoir. Son président, on le sait, mène le front pro-Katumbi en interne pendant que Ida Sawyer le fait en externe.

Troisième constat : la Monusco qui avance au conditionnel le nombre de 6 victimes a annoncé des morts sans les identifier ni établir les conditions dans lesquelles le malheur est survenu. Or, dès l'instant où elle n'avait pas toutes les données, elle se devait d'afficher une attitude aresponsable. Celle, par exemple, de s'abstenir de toute déclaration, question de ne se prononcer qu'après avoir maîtrisé les données que ses agents étaient en train de collecter.

Quatrième constant : pour les morts du 31 décembre 2017, la Monusco ne fournit jusque-là aucune information édifiante. Ni sur l'identité, ni sur le sexe, encore moins sur les adresses de résidence.

L'opinion aura seulement remarqué que 21 jours après cette manifestation, on n'a vu ni entendu une seule paroisse organiser un deuil en mémoire des siens. On n'a ni vu ni entendu un seul opposant ou un seul activiste des Droits de l'homme assister aux funérailles d'un paroissien. De même qu'on n'a ni vu ni entendu un seul média national ou international reproduire une photo ou une vidéo d'un deuil organisé à cette occasion.

C'est là un faisceau des faits que la Monusco connaît.

INFRACTION AVÉRÉE

Déployée sur le territoire congolais dans le cadre du Sofa (Accord de siège) conclu entre le Gouvernement congolais et les Nations Unies le 4 mai 2000, la Mission onusienne a pris l'engagement, à l'article 7 de "respecter la souveraineté et intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo", de même que le Gouvernement congolais a pris celui de "respecter le statut exclusivement international" de la Monuc devenue Monusco.

Or, la souveraineté de tout Etat indépendant se traduit dans la Constitution et les Lois du pays d'accueil. Parmi ces lois, il y a celle de 1999 portant organisation des manifestations publiques garanties par l'article 26 selon laquelle "La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d'application".

La loi en vigueur n'étant pas abrogée, tout organisateur d'une manifestation publique sait qu'en RD. Congo, on n'est pas dans un régime déclaratif.

La question, à partir de cet instant, est de savoir si la Monusco se réfère à cette loi avant d'évoquer la Constitution congolaise et le droit international comme elle le sait.

Manifestement, autant que le Bureau Conjoint des Nations Unies pour les Droits de l'Homme (BCNUDH), le Bureau d'Information publique actuellement animé par Florence Marshal feint de l'ignorer. Pourtant, la Mission onusienne est consciente du fait que le non-respect de la loi de 1999 par les organisateurs est une infraction avérée.

ENTENDEZ SANS DIRECTION FIXE

Même en arguant du Droit international qui, faut-il le souligner, n'a pas primauté sur la Constitution d'un Etat, la Monusco n'est pas sans savoir qu'une manifestation publique est soumise au principe immuable de fixation de l'itinéraire. Les organisateurs et l'autorité civile compétente le font de commun accord.

Dans le cas précis des marches initiées par le Clc, il s'avère que les organisateurs ne déterminent que les points de départ ou de ralliement : quartiers ou paroisses. Ils s'abstiennent d'indiquer le point d'arrivée ou de chute. A preuve, dans sa mise au point du 18 janvier 2018, le Clc qui invite la population "à marcher pacifiquement à partir de votre foyer là où vous êtes, votre quartier, votre paroisse... "- crée lui-même la suspicion avec l'ajout selon lequel "Les autres précisions vous seront communiquées dans les jours qui viennent". Il a agi de la même manière pour la manifestation du 31 décembre 2017. Les points de départ ou de ralliement ont été indiqués tandis que la destination finale (point d'arrivée ou de chute) ne l'a pas été. D'où, le qualificatif "Manifestations SDF", entendez Sans Direction Fixe.

Il est facile, comme l'a déclaré sur « Top Congo Fm » Me Magloire Baluti, de déployer la police pour une centaine et demie de paroisses fonctionnant à Kinshasa, comme pour prendre au mot le Gouverneur André Kimbuta qui avait avancé l'argument d'insuffisance d'effectifs. Mais, techniquement parlant, est-il facile réellement pour la Police de canaliser un itinéraire non connu d'avance ?

Imagine-t-on seulement les effets du débordement face à des milliers, voire des dizaines de milliers de marcheurs sortant de tous les coins de la ville et convergeant vers une destination connue de quelques « initiés », destination pouvant être n'importe quel coin de la ville ?

Imagine-t-on en plus les effets multiplicateurs d'un débordement pouvant être occasionné par des pilleurs après le syndrome de 1991 dont le pays ne s'est jamais remis depuis ?

Même la Monusco demanderait à être protégée en évoquant l'article 48 du Sofa selon lequel «Le Gouvernement prend toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité de la Monuc et de ses membres. A la demande du Représentant spécial du Secrétaire général, le Gouvernement assure la sécurité voulue pour la protection de la Monuc, de ses biens et de ses membres pendant l'exercice de leurs fonctions » !

Opérationnelle depuis une vingtaine d'années sur le territoire congolais, la Mission Onusienne est certainement dotée d'un Bureau en charge des Questions juridiques censé connaître la Constitution et les Lois de la République, surtout celles en rapport direct ou indirect avec son mandat. Au lieu alors de se tirer une fois de plus la balle au pied avec des thèses du genre «réactions disproportionnées» signifiant concrètement qu'on peut taper sur les manifestants mais modérément, elle se doit d'admettre la violation, même par elle, de la loi de 1999, l'unique à régir les manifestations en terre congolaise, celle du régime déclaratif n'étant pas encore promulguée.

Devant cette évidence implacable, la Monusco est bien obligée de réaliser que les « tracasseries » qu'elle veut grossir s'agissant de ses observateurs sont des effets collatéraux de la violation, par elle, de la souveraineté de la RD. Congo.

La Mission Onusienne est donc en flagrant délit de violation de l'Accord de siège.