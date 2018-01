Congo-Brazzaville: Secteur minier - De l'or plus que prévu à Kibali

Réagissant directement à ce dépassement attendu de l'objectif 2018, la direction générale estime que cette production va propulser réellement le pays parmi les plus grands producteurs en Afrique et même dans le monde. La raison de cette assurance tient de la mise en service réussie du système souterrain automatisé et intégré de manutention et hissage de minerai qui permettra de faire entrer la société minière dans une ère de pleine production de l'or. Entre-temps, le défi que se fixe Kibali Randgold est d'arriver à accroître sa production souterraine et de terminer enfin la construction de la troisième centrale hydroélectrique d'Azambi.

Le comité de gestion de Kibali Randgold est assuré de dépasser son objectif initial de produire sept cent mille onces au cours de l'actuel exercice. Une bonne nouvelle pour le pays qui assiste enfin à la reprise d'un secteur qui tire sa croissance économique. La société a déjà payé à l'État congolais et aux Congolais la somme de deux cent vingt-cinq milliards de dollars américains sous forme d'impôts, de permis d'infrastructures et des salaires, a précisé son comité de direction.

