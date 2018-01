Congo-Brazzaville: Karaté/Pointe-Noire - Me Ibrahim Oumar Bah salue la restructuration des sous-ligues

Le compétiteur et président fondateur de Japon club karaté a félicité, au cours d'un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville, la nouvelle organisation de la discipline dans la ville océane, "après quatre ans passés sans un bon suivi".

La Ligue départementale de Karaté de la ville océane a mis en place cinq sous-ligues lors de son conseil inaugural. Pour Me Ibrahim Oumar Bah, avec « la restructuration de la ligue et la mise en place des sous-ligues, la qualification des karatékas pour le championnat national partira désormais du championnat sectoriel (sous-ligue) ». Afin d'accompagner cette initiative, il a invité tous les maîtres, dirigeants des clubs, de mettre les athlètes en chantier. « Je demande à tous mes collègues, maître karatékas de mettre leurs athlètes en chantier, puisque le programme des activités de la ligue et le calendrier sont connus », a-t-il lancé avant d'exhorter le bureau exécutif de la ligue à honorer ce programme d'activités.

Parlant de son club, le président fondateur de Japon club karaté a souligné: «Nous avons participé au championnat départemental dans toutes les catégories et là encore, nous sommes en chantier pour préparer les échéances qui pointent à l'horizon. Je me prépare avec mes gars pour arracher notre qualification aux championnats départementaux et pourquoi pas aux championnats nationaux avec cette équipe qui est très jeune ».

Rappelons que Me Ibrahim Oumar Bah est Diable rouge, ceinture noire 5e dan, champion des jeux africains et de Yaoundé. Il a remporté récemment à Brazzaville la médaille d'argent du champion national en kata et la médaille d'or en kumité par équipe. Selon lui, l'objectif d'un compétiteur est d'occuper l'un des podiums. « Quand nous participons au championnat, l'objectif principal est de finir au podium pour marquer des points, sinon c'est la porte de la sélection qui se ferme. La médaille d'or, d'argent ou de bronze, c'est l'objectif à atteindre puisqu'il y a d'autres qui sortent de là sans médaille. Si vous n'êtes pas au podium, cela veut dire que votre travail n'était pas bien fait », a-t-il conclu.