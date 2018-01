Maroc: Message de fidélité et de loyalisme à SM le Roi du président de l'Instance nationale des adouls

Puisse Dieu préserver SM le Roi et combler le Souverain en la personne de SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, de SAR la Princesse Lalla Khadija et de tous les membres de l'illustre famille royale, conclut le message.

Cette sage décision, qui ouvre la profession d'adoul devant la femme marocaine, a eu un grand impact sur tous les adouls du Maroc qui expriment, à l'unisson, leur soutien à cette initiative bénie qui s'inscrit dans le cadre de la sollicitude permanente qu'entoure SM le Roi les femmes et le souci constant du Souverain de leur rendre justice et dignité, souligne le message.

Les adouls du Maroc expriment leur fierté de la décision royale de charger le ministre de la Justice d'examiner de manière exhaustive la question de l'accès de la femme à la profession d'adoul et de la transmettre au Conseil supérieur des oulémas pour émettre un avis à son sujet, lit-on dans le message ajoutant que cela reflète l'intérêt particulier qu'accorde SM le Roi à la profession d'adoul et le souci constant de l'Institution d'Imarat Al-Mouminine, de renouveler ses fondements, à travers la décision royale de charger le ministre de la Justice d'ouvrir devant la femme la profession d'adoul et de prendre les mesures nécessaires pour réaliser cet objectif.

Dans ce message, M. El Fadlaoui exprime, au nom des adouls membres de l'Instance, les sentiments les plus sincères de remerciements et de gratitude à SM le Roi pour la haute sollicitude dont le Souverain entoure les adouls, ainsi que pour les orientations royales visant à promouvoir la profession des adouls, en vue de lui permettre d'occuper la place qui lui échoit parmi les métiers de la justice.

Copyright © 2018 Maghreb Arabe Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.