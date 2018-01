Afrique: CAN de handball Gabon-2018 - Le duel Congo-Egypte demain

Lors de la 13è édition de la Tropicale Amissa Bongo, première course 2.1 de l'année au… Plus »

Sur l'ensemble des rencontres de ces quarts de finale, les pays du Maghreb seront face à ceux de l'Afrique centrale. Des vingt-deux précédentes éditions du CAN, en version masculine, aucune équipe du sud du Sahara n'a remporté le trophée. Trois pays seulement ont pu atteindre la finale, à savoir le Cameroun en 1974, la Côte d'Ivoire en 1981 et le Congo en 1983. Le public sportif verra bien si, pour cette 23e édition, le défi sera relevé.

Les trois autres quarts de finale se joueront également ce 24 janvier. La Tunisie, pays le plus titré du continent avec neuf trophées à son palmarès, rencontrera la République démocratique du Congo qui, en 1992 et 2010, avait occupé la 4e place. Après ce match, le tour reviendra à l'Angola d'affronter l'Algérie. Les Algériens sont deuxièmes au classement continental avec sept titres tandis que la meilleure performance des Angolais est la troisième place occupée en 2016 et en 2014. Dans les années 2014, 2008 et 2006, l'Angola a occupé la quatrième place. Ensuite, le Gabon, pays hôte, rencontrera le Maroc. Les deux pays n'ont jamais remporté le trophée. Les demi-finales se disputeront le 25 janvier.

La victoire du Congo sur le Cameroun a été salutaire. C'est d'elle qu'est venue sa qualification en quarts de finale. Avec deux points, les Congolais se sont placés à la troisième place du groupe A, derrière la Tunisie, l'Algérie et le Gabon. Le match nul entre le Cameroun et le Gabon, lors de la dernière journée de la phase de poules, a conforté la qualification du Congo.

Les Diables rouges vont se mesurer aux Pharaons pour une place en demi-finale. Sur le papier, l'Egypte, championne en titre, est favorite. Six fois champions d'Afrique (1991, 1992, 2000, 2004, 2008, et 2016), les Egyptiens veulent conserver le titre cette année. Les Congolais, pour leur part, ont l'ambition de déjouer les pronostics. Une mission difficile. Dans la phase de poules, en effet, les Diables rouges n'ont pas convaincu. Ils ont perdu leur premier match face au Gabon, pays hôte, 22-27. Devant l'Algérie, ils se sont à nouveau inclinés : 31-33. C'est contre le Cameroun que le Congo a sorti la tête de l'eau en prenant le dessus sur un score de 29-22 avant de courber l'échine face à la Tunisie 23-36.

