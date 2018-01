Maroc: Travaux d'extension des stations d'épuration des eaux usées des prisons El Arjat

Les participants à une récente réunion au siège du secrétariat d'Etat chargé de l'eau à Rabat ont convenu d'accélérer les travaux d'extension des stations d'épuration des deux centres pénitentiaires El Arjat pour mettre un terme au problème de déversement d'excédent d'eaux usées dans le barrage de Sidi Mohamed Benabdellah.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part la secrétaire d'Etat chargée de l'eau, Charafat Afilal et le président de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Abdessamad Sekkal, en présence du directeur régional de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), Lakbir Sofi, et du directeur de l'Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, Abdelaziz Zerouali, les participants ont convenu que la station du centre pénitentiaire El Arjat 1 sera opérationnelle dans un mois et celle de la prison El Arjat 2 sera exploitable dans trois mois.

Les deux stations actuelles ne sont plus en mesure de traiter l'excédent des eaux usées estimé à 0,2 million de m3 annuellement, alors que la capacité de retenue du barrage de Sidi Mohamed Benabdellah atteint les 706 millions de m3, indique un communiqué conjoint des parties concernées.

Parmi les solutions à envisager pour faire face à ce problème, figurent la réalisation d'un bassin artificiel pour le rejet de ces eaux usées issues des deux prisons et la prise des mesures nécessaires afin d'éviter toute répercussion négative sur l'environnement.

Il a été, également, convenu de purifier et de traiter l'espace naturel dans lequel se trouvent les eaux usées et d'examiner en urgence la possibilité de déversement d'excédent d'eaux usées non traitées par le biais de camions-citernes afin de les rejeter dans les réseaux d'assainissement, entre autres.

Les services de l'Office de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) veillent, selon la même source, au traitement et au contrôle de la qualité des eaux du barrage de Sidi Mohamed Benabdellah sur le Bouregreg, conformément aux normes en vigueur, avant leur distribution aux citoyens.