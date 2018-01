Pas de doute. C'est l'une des images fortes de ce spectacle. Sur scène, tout de blanc vêtu, le maire de Marcory, Aby Raoul, pousse la chansonnette avec A'salfo, sous le regard attentif mais amusé du nombreux public qui a pris d'assaut le boulevard, qui jouxte le foyer des jeunes de cette cité.

Ensemble, l'homme politique et le chanteur interprètent «Amoulanga », l'un des succès de Magic System, qui figure sur le tube « 1er gaou ». « Amoulanga hé hé hé inaha mahama ». A'salfo cède même le micro à Aby Raoul qui fait la voix lead.

La foule applaudit cet artiste d'un soir, dans une ferveur totale... Samedi soir, pour souhaiter la bonne année à ses populations, le maire de Marcory avait choisi de leur offrir sur un plateau d'or le célèbre groupe zouglou, originaire de cette commune.

Le spectacle, en luimême, était inédit, car la dernière fois que Magic System s'était produit sur cette artère, c'était il y a 20 ans, en tant qu'un ... groupe wôyô.Pour A'salfo et ses camarades, ce concert était plus qu'un simple spectacle. Un symbole. Une occasion idoine d'exprimer leur gratitude à Marcory, qui les a vus naître et grandir.

D'ailleurs tout au long de leur show, qui a duré deux heures, A'salfo n'a eu de cesse de rappeler cela ; ce que Marcory a fait pour eux, et surtout en faisant un beau clin d'œil à tous ceux qui les y ont aidés.

Anonymes ou personnalités. D'ailleurs, c'est par « Souvenirs d'Anoumabo » qu'A'salfo, Manadja, Tino et Goudé ont entamé leur tour de chant, histoire de rappeler à tous que malgré leur succès planétaire auréolé de 13 disques d'or et 3 disques de platine, ils n'ont pas oublié d'où ils viennent.

Pendant donc deux heures, comme s'ils savent si bien le faire ailleurs, les « magiciens » du zouglou ont offert un récital, passant en revue une belle brochette de chansons qui ont fait la gloire de Magic System : « Chérie Coco », « Taper dos », « Secret d'Africain », « Dynamo », « Bouger Bouger », « Un gaou à Paris », « 1er gaou » ; « Magic In the Air »...

Au total, une vingtaine de titres ont été exécutés avec maestria, avec à la clé des pas endiablés de zouglou. Mais, Magic System ne s'est pas que contenté de faire danser les corps. Il a aussi titillé les esprits, notamment ceux de la jeunesse, pour un éveil de conscience.

Ainsi, A'salfo a demandé aux jeunes de renoncer à l'immigration irrégulière ; d'avoir un rêve et de se donner, par le travail et la persévérance, les moyens de le réaliser.

Au passage, il a reproché aux autorités de ne pas créer les conditions pour que les jeunes puissent rester au pays pour se réaliser. Un message qui s'inscrit dans la droite ligne de celui livré avant la montée sur scène de Magic System, par le maire Aby Raoul.

« On peut naître à Anoumabo et faire le tour du monde. On peut naître à Anoumabo et devenir maire. Si vous voulez jouer au football, faîtes-le avec beaucoup de rigueur et de sérieux. Si vous voulez chanter, chantez avec sérieux et courage pour être parmi les meilleurs.

Croyez en vous et en vos possibilités. Et soyez patients, courageux et persévérants », a-t-il lancé à l'endroit des jeunes. En lever de rideau, Debordo Leekunfa, Yabongo Lova et bien d'autres artistes ont tenu en haleine les spectateurs. Pari réussi pour Aby Raoul et son équipe.