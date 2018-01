Angola: Les voies de communication dynamisent la coopération entre le pays et la Zambie

Luanda — La construction d'infrastructures dans le secteur des transports en Angola et en Zambie va dynamiser la coopération, la mobilité des personnes et des marchandises, ainsi que la production des biens et services entre les deux pays, a déclaré mardi à Luanda, le ministre des Transports, Augusto Tomás.

À l'occasion, il fait savoir qu'il était important la matérialisation de l'accord signé en 2017 dans le domaine des transports entre l'Angola et la Zambie, affirmant qu'il était aussi nécessaire la mobilisation des financements pour permettre, qu'à court et moyen terme, le travail commence à être exécuté.

Le gouvernant a tenu ces propos au terme de la visite qu'a effectué le même jour le ministre zambien des Transports, Brian Mushimba, au futur aéroport international de Luanda. La visite a commencé au terminal maritime du Port de Luanda.

Augusto Tomás a qualifié d'importante la visite, car elle a servi d'analyser et de dynamiser les accords entre les deux pays dans les secteurs aérien, routier, fluvial et ferroviaire et va permettre l'intégration des États membres de la SADC.

D'après lui, l'intégration économique dépend, nécessairement, des infrastructures dans le domaine des transports.