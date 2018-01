Afrique: Services de câbles sous-marins WACS partiellement paralysés pour entretien

Plusieurs résolutions pour assurer la viabilité et la pérennité de l'Organisation des… Plus »

L'Angola Câbles est une multinationale des télécommunications fondée en 2009, qui opère sur le marché grossiste, et dont l'affaire consiste à vendre de la capacité de transmission internationale à travers des câbles sous marins de fibre optique et IP transit.

Selon le président du Conseil exécutif de l'Angola Câbles, António Nunes, cité dans le document, " Ces maintenances correctives et préventives sont communes et toujours nécessaires pour maintenir les systèmes opérationnels et en meilleures prestations".

Le WACS relie la ville du Cap (Afrique du Sud) à celle de Londres (Royaume Uni), et pendant la durée des travaux quelques restrictions ont été enregistrées dans les services que ce système rend au marché angolais et congolais démocratique, les principaux affectés par ces limitations.

Selon un communiqué de l'"Angola Câbles" parvenu à l'Angop, les travaux devraient durer une demi journée, et que la chute du réseau allait affecter notamment l'Angola et la République démocratique du Congo (RDC).

