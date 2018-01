Ile Maurice: L'après-tempête - Quand Dame Nature nous montre l'exemple

Personne, ni aucune institution ne doit rester. indifférent désormais après ce qu'ont charrié vers la mer les pluies de Berguitta.

Les pluies liées à Ava durant la deuxième semaine de janvier, puis celles de Berguitta. Deux évènements qui ont eu des effets dévastateurs sur certains mais qui ont montré les limites du système de drainage et comment le développement rapide a mis à mal l'écoulement naturel des eaux. Les rivières polluées et ignorées, les drains bouchés par les saletés, les Mauriciens ont prouvé le dédain qu'ils portent à leur environnement. Dame Nature vient elle-même nous en fournir la preuve.

Après le passage du cyclone, ce sont d'énormes quantités de déchets qui se sont déversés dans la mer après avoir été emportés par les rivières en crue. Et comme le démontrent ces quelques photos prises par l'express, bon nombre de ces déchets sont d'origine humaine, donc totalement évitables. Ils se déchargent tout autour de l'île : à Pointe-Jérôme, Rivière-Noire, Coteau-Raffin, la marina du Caudan. Les rivières en crue autour de l'île ont déplacé une bonne partie de ce dont le gouvernement et les Mauriciens eux-mêmes auraient déjà dû se débarrasser.

Du côté du gouvernement, le ministère des Collectivités locales et des îles éparses de Fazila Daureawoo a émis un communiqué le 19 janvier dans lequel elle affirme qu'elle-même et le Premier ministre Pravind Jugnauth ont «constaté que les accumulations d'eau étaient le problème principal. Toutefois, nous avons aussi noté un grand nombre de détritus un peu partout, notamment des bouteilles et des sachets en plastique, des boîtes de "takeaway", entre autres. Ces ordures causent le dysfonctionnement des drains et bloquent le flot normal de l'eau. Nous faisons notre maximum pour assurer le nettoyage des drains, mais nous avons besoin de la collaboration de la population.»

Le communiqué ajoute que pour les ordures encombrantes, telles que les meubles ou appareils ménagers, une campagne de ramassage a actuellement lieu une fois l'an dans toutes les collectivités locales. Le ministère se penche sur la possibilité d'augmenter la fréquence afin d'avoir au moins deux campagnes de ramassage par an.

Un appel est toutefois fait à la population d'agir de manière responsable et de ne pas jeter les vieux meubles ou appareils ménagers sur la route ou dans les rivières, car cela a un impact important sur l'environnement.

Pourquoi s'en étonner encore ?

Un petit flash-back pour commencer. En septembre 2016 deux textes sont publiés dans cette page sur les risques d'un super cyclone. Cela après que les conjectures climatiques locales prêtaient aux risques de la création de cyclones de plus en plus puissants selon les experts. Et surtout après les images accablantes qu'Irma et Harvey dans l'Atlantique Nord laissent derrière eux. Aux Caraïbes et aux États-Unis, rien n'avait résisté au passage de ces ouragans.

Ces deux articles étaient, confessons-le, alarmistes, pointant du doigt les causes de ces super cyclones aussi bien que des années d'indécision à Maurice qui mettaient en péril le pays. Le gouvernement actuel paie un prix fort par son propre manque de travail en amont des cyclones, mais paie aussi les pots cassés de ceux qui aujourd'hui se trouvent dans l'opposition et pointent bien vite du doigt le gouvernement. Mais si les politiciens de tout bord ont bien manqué à leurs devoirs, les Mauriciens aussi en sont coupables. Pourtant, aujourd'hui encore Maurice s'étonne des dégâts causés par le cyclone.

Si Berguitta est passé très près de Maurice, il est bien loin de la force d'Irma, de Harvey et de Dina. Il n'a fallu simplement que de quelques heures uniquement au cyclone, durant la nuit de mercredi à jeudi, pour que dans plusieurs régions le calme vire au cauchemar. Avec la combinaison des pluies des semaines précédentes, Berguitta a prouvé une fois de plus par A+B que les cyclones, super ou pas, font des dégâts. Surtout quand le pays reste assis sur ses mains. Beaucoup d'entre nous avons évité le pire mais pas tous. Les trombes d'eau de Berguitta et les restes d'Ava ont bien montré que nous sommes loin d'être en état de recevoir un gros cyclone avec de fortes pluies. Et c'est l'eau l'élément le plus destructeur d'un cyclone.

Les développements dans tous les sens, souvent à même les bassins inondables des rivières, le déboisement, la pollution avec toutes sortes de matières non-biodégradables, l'irrespect de nos drains et nos sols bouchés ou asphaltés seulement pour s'éviter un petit détour, nous le payons cher aujourd'hui.

La saison cyclonique ne fait que commencer et nous sommes loin d'avoir vu le pire. Le réchauffement climatique joue un rôle prépondérant dans la création de super cyclones, et souhaitons que ces monstres ne deviennent pas vivants. Nous sommes confrontés à une réalité brutale et pessimiste, alarmiste même. Berguitta était loin de ce qu'elle aurait pu vraiment être et pourtant il faudra des semaines si ce n'est des mois pour en panser les plaies. Nous payons tous le prix de l'insouciance gouvernementale et du public en général. Dans une ère où les catastrophes climatiques se font de plus en plus courantes et puissantes, certains vont le payer très cher. Nous ne pouvons que nous préparer au pire, et nous sommes bien loin de l'être.