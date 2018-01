Liberia: George Weah - Les points saillants du parcours d'un self-made-man

Quelques années plus tard, pour accéder au pouvoir, George Weah choisit pour colistier Jewel Howard-Taylor. La banquière lui apporte le soutien des partisans de son ancien mari et aussi la caution des milieux financiers. Comme aux États-Unis, les électeurs libériens choisissent un ticket présidentiel. Le choix du vice-président est ainsi stratégique.

Weah voulait juste demander plus d'engagement du gouvernement. Mais la réaction du président d'alors, Charles Taylor, est virulente. Il fait saccager et brûler la maison du héros national. L'enfant prodige devient alors martyre. «Taylor était jaloux de ma popularité », dira-t-il.

Entre temps, il va sillonner les capitales africaines et même européennes pour se former aux subtilités de la diplomatie. George a appris de 2005 à ce jour tout ce qu'il ne connaissait pas, tout ce qui était indispensable à diriger un pays. Ça aussi ça été sa force.

On lui reprochait son manque d'instruction, il va payer des études aux Etats-Unis et obtenir des diplômes. On lui brandit le manque d'assise politique? Il va créer un parti politique. Il n'avait aucune expérience ? Il va commencer par le bas en se faisant élire sénateur.

