Sénégal: L'Allemagne offre à l'Anpej un centre d'information pour l'emploi, la migration et la réintégration

Salif Sadio rejette toute implication de son mouvement dans les tueries de Bofa-Bayote et exige la libération des… Plus »

Le ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat, Pape Gorgui Ndong, a dit sa joie de voir le Sénégal figurer parmi les 11 pays bénéficiaires. Ce qui est selon lui la matérialisation de la bonne coopération bilatérale entre le Sénégal et l'Allemagne.

Selon les responsables, le centre a pour fonction de promouvoir des activités de conseil et de développement à la migration légale au fin de travail en Allemagne d'une part et d'autre part de favoriser la promotion d'opportunités et de réinsertion professionnelle au profit des migrants de retour.

Le ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong, le Directeur de l'Anpej, Amadou Lamine Dieng et les autorités allemandes ont inauguré, ce mardi à Bourguiba au siège de l'Anpej, le centre sénégalo-allemand d'information pour l'emploi, la migration et la réintégration.

La Coopération Sénégalo-allemande a permis à l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (Anpej) d'avoir un centre d'information pour l'emploi, la migration et la réintégration. Ce centre financé par l'Allemagne sera aussi appuyé par ce pays à hauteur de 2 millions d'euros par an de 2017 à 2020.

Copyright © 2018 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.