Cote d'Ivoire: "UEFA Champions League Trophy Tour" - La coupe aux grandes oreilles à Abidjan les 17 et 18 mars

«Cette année la Côte d'Ivoire est parmi d'autres nations du football, pour permettre aux fans ivoiriens d'être plus proches de leurs idoles et d'apprécier en direct, le trophée pour lequel les meilleurs joueurs du monde compassionnent», explique le texte. L'objectif en apportant le trophée sur le sol ivoirien, explique Alexander KOCH, Directeur général de la filiale qui porte le nom du sponsor est de «donner l'opportunité à tous les fans ivoiriens de l'Uefa Champions League hors d'Europe, de vivre des moments intenses, uniques, qui leur permettront de partager l'émotion, le suspense et la joie liés à chaque match de l'Uefa Champions League».

Cette tournée dénommée "l'UEFA Champions League Trophy Tour" vise à créer l'effervescence autour du prestigieux trophée dans le pays choisi. La capitale économique de la Côte d'Ivoire est aussi un choix fort et symbolique. Puisque trois joueurs ivoiriens ont déjà porté le trophée. En 2009 avec Yaya Touré (sous le maillot du Fc Barcelone), en 2012 avec Didier Drogba et Salomon Kalou (Chelsea Fc).

C'est la première fois que la Côte d'Ivoire figure parmi les pays traversés. La prestigieuse coupe aux Grandes oreilles séjournera, en effet, les 17 et 18 mars prochains, sur les bords de la Lagune Ebrié. Selon un communiqué du sponsor officiel de l'Uefa Champion's League «Depuis 2006, Heineken a apporté le trophée dans 26 pays à travers le monde et cette année, la Côte d'Ivoire aura l'honneur de le recevoir», précise le communiqué.

