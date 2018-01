Mali: Centrale photovoltaique à Kita - La BOAD et la BNDA mobilisent 50 milliards de FCFA

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD, la Banque Nationale de Développement Agricole du Mali (BNDA) et leurs partenaires financiers ont clôturé le financement d'un montant de 77 millions d'euros (plus de 50 milliards de FCFA) pour la mise en œuvre du projet d'implantation et d'exploitation d'une centrale photovoltaïque de 50 MW en Build-Own-Operate and Transfer (BOOT) à Kita par la société Akuo Kita Solar SA au Mali.

Le financement a été co-arrangé par la BOAD et EAIF. Mandatée pour la levée de la tranche en Francs CFA de la dette senior, d'un montant de 13,1 milliards de FCFA, la Banque sous-régionale a également apporté sa contribution de 11 milliards de FCFA.

L'intervention de la BOAD s'inscrit dans le cadre de son plan stratégique 2015-2019 qui a pour objectif entre autres, le soutien aux projets de production indépendante d'électricité, en matière d'infrastructures d'énergie.

Elle s'insère plus spécifiquement dans sa stratégie Environnement-Climat 2015-2019, qui vise à promouvoir les projets à forts bénéfices environnementaux, sociaux et climatiques.

La centrale de Kita sera la première centrale photovoltaïque détenue et exploitée par un producteur indépendant au Mali et la plus grande centrale solaire en Afrique de l'ouest.

Le projet contribuera au renforcement de l'offre énergétique du Mali et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du pays. Ainsi, il est attendu, une réduction des émissions de 1 400 000 tonnes de CO₂ sur la durée du projet.