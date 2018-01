Cote d'Ivoire: Martinique - L'Afrique d'hier et d'aujourd'hui s'expose au François

Une sélection de près d'une centaine de pièces majeures appartenant aux collections de la Fondation Dapper est exposée à la Fondation Clément au François.

Un regard sur le passé, mais aussi sur le présent de l'Afrique à travers les œuvres et les yeux des artistes, c'est ce que propose l'exposition "AFRIQUES, Artistes d'hier et d'aujourd'hui" visible du 21 janvier au 6 mai 2018, à la Fondation Clément au François.

Dans cette exposition, le visiteur est capturé dans une capsule temporelle où un masque congolais appartenant au passé côtoie les clichés bien contemporains du photographe burkinabé Nyaba-Léon Ouedraogo. Où des statuettes d'hier donnent la main à des toiles d'aujourd'hui. Une sélection de près d'une centaine de pièces majeures appartenant aux collections de la Fondation Dapper est exposée à la Fondation Clément au François.

Le fruit de plus d'un an de travail entre les deux fondations de Paris et de Martinique. "Nous n'avons pas repris une exposition clé en main, mais conçu vraiment cette manifestation pour que les Martiniquais et les Martiniquaises découvrent une partie de leur héritage. C'est la première fois qu'il y a une exposition aussi importante avec des œuvres d'art ancien et des artistes africains de renommé international en Martinique et dans toute la Caraïbe" précise Christiane Falgayrettes-Leveau présidente de la Fondation Dapper. Lire la suite.