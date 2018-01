Afrique: Chan 2018 - La Zambie première, hérite du Soudan, la Namibie face au Maroc (groupe B)

Enjeu limité entre la Namibie et la Zambie, qui se séparent sur un nul qui fait les affaires des Chipolopolos Boys. Ils évitent ainsi le Maroc en quarts de finale. Mais n'auront pas non plus la partie facile face au Soudan, le 27 janvier à Marrakech.

De son côté, la Namibie devra se sublimer, le même jour à Casablanca, face au pays hôte.

Pas de but et de vainqueur entre l'Ouganda et la Côte d'Ivoire. Mais assurément deux perdants, qui rentrent à la maison avec 1 minuscule point chacun, 4 buts encaissés pour 1 marqué du côté de l'Ouganda et 3 buts encaissés et aucun marqué pour les Ivoiriens.

Classement

1) Zambie, 7 pts (+4), 2) Namibie, 7 pts (+2), 3) Ouganda, 1 pt (-3), 4) Côte d'Ivoire, 1 pt (-3)