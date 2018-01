La marche des chrétiens catholiques organisée le dimanche 21 janvier, par le Comité Laïc de Coordination (CLC) a bel et bien vécu dans la Paroisse Sainte Famille de Nazareth, située au Q/12, dans la commune de N'djili, sur le long du boulevard Lumumba.

Le curé de la Paroisse, Monsieur l'Abbé Rigobert Muyuka et ses fidèles ont bravé la peur, ils ont pris d'assaut le boulevard Lumumba avant d'être difficilement dispersés par un dispositif sécuritaire de la police, alors qu'ils se dirigeaient déjà vers la Paroisse Sainte Thérèse au Q/7, où la marche devait connaître son point de chute.

Il est 7 heures, les chrétiens débarquent un à un comme d'habitude pour assister à la messe, une célébration eucharistique qui va commencer avec 30 minutes de retard par rapport à l'heure prévue. La première partie de la messe ; la célébration de la parole se déroule dans la quiétude où l'officiant du jour, Monsieur l'Abbé Léon, conformément à l'évangile de ce troisième dimanche du Temps Ordinaire, va exhorter les chrétiens à garder la foi.

Dieu, a-t-il prêché, est capable de tout. Il peut prendre n'importe qui à l'état où il se trouve, et l'élever au plus au sommet à l'instar de Jésus qui a fait de Pierre, pécheur de poisson, un grand pécheur d'hommes. Rien n'est impossible à Dieu, a-t-il conclu son homélie, sous les ovations frénétiques des chrétiens qui ont assisté à la messe. C'est en début de la deuxième partie de la messe ; la célébration eucharistique que les jeunes du quartier sont venus se joindre aux chrétiens catholiques scandant des chansons à l'extérieur de l'église pendant qu'à l'intérieur l'Abbé Léon priait encore Dieu pour que le pain et le vint consacrés deviennent le corps et le sang du Christ.

A la fin de la messe, l'Abée Curé qui a concélébré aux côtés de son vicaire, a pris la parole pour parler des dernières dispositions, et ainsi, donner le go pour la marche. C'est parti ! Abbé Rigobert Muyuka en soutane et l'étole rouge est lui-même devant. Première barrière, juste devant la grande porte de la Paroisse. Un dispositif important de la police demande à l'Abbé Curé et sa suite de rentrer à la Paroisse. Les chrétiens s'entêtent, et la police lâche des gaz lacrymogène. Les policiers sont loin de disperser cette grande foule, bien au contraire, les marchant se consolident avec la présence d'autres chrétiens qui sont venus s'ajouter un à un. La marche dite pacifique a pris corps malgré la présence de quelques infiltrés, notait un paroissien.

Deux autres prêtres vicaires ; Abbés Yves et Serge qui n'étaient pas à la messe, sont sortis également avec leurs soutanes noires. Le Boulevard Lumumba est alors envahi par les chrétiens, Bibles, chapelets, crucifix ou encore les branches de rameaux en mains. Deuxième altercation, c'est vers l'arrêt Béthanie. Une jeep de la police en provenance quartier Pascal surgit par derrière, tente de disperser mais en vain. Les marcheurs sont presque vers le boulevard Kimbuta. C'est ici où ils vont tenter de faire la jonction avec les Paroissiens de Sainte Marie-Auxiliatrice Don Bosco, mais difficile. La police en renfort est au rendez-vous. Et, tout serait arrêté à ce niveau. L'Abbé Curé et son équipe réduite seraient arrivés jusqu'au point de chute, à la Paroisse Sainte Thérèse. Fort malheureusement, le rassemblement tel que prévu au mythique terrain de Sainte Thérèse n'a plus eu lieu. A la place, ce sont des coups de balles qui ont crépité, plongeant la population en émoi.