Il a laissé entendre que malgré les difficultés rencontrées, il n'a pas abandonné le chemin. Ce, avant d'ajouter qu'il a parcouru ces distances à pied et pieds nus en vue de se souvenir de ses ancêtres car, ils parcouraient des longues distances à pied et pieds nus. Ce n'était pas facile, dit-il, mais c'est parce qu'il a aimé ce qu'il faisait.

Dans ce livre, l'auteur retrace l'histoire sportive de son père Selembe qui, à travers son métier d'athlète, a parcouru 4.475 Km à pied et pieds nus quittant Kinshasa en passant par Kisangani, Pueto, Likasi, Moba et autres. Et de dire que ce que son père a fait est une partie de l'histoire congolaise « chacun de nous détient une partie de l'histoire », a-t-il renchéri. A l'entendre, ce livre a été publié pour motiver la jeunesse à chasser la médiocrité et à chercher l'excellence mais aussi à être déterminé et savoir ce que l'on cherche dans la vie.

