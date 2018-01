Congo-Kinshasa: Sensibilisation aux élections 2018 - Bruno Tshibala à la conquête des zones rouges !

Combattant de première heure, Tshibala Nzenzhe Bruno est un habitué de grandes manifestations. Ce ne sont pas les marches, telles que celles du Comité Laïc de Coordination qui peuvent lui faire peur, affirme l'un des ses proches qui l'a accompagné hier, dimanche 21 janvier 2018, dans les communes situées dans les zones dites "rouges" de Kinshasa.

Le Premier Ministre a, en effet, été à Masina, N'djili, Kimbanseke, plus précisément au Quartier Kingasani ya Suka et, enfin, à Matete, pour sensibiliser la Population de ces parties de la Ville-Province de Kinshasa sur le processus électoral voulu irréversible par le Président de la République, Joseph Kabila. Partout où il est passé, Tshibala Nzenzhe a appelé la population à dire non à la désobéissance civile, non à la déstabilisation des institutions, oui à la paix, oui au processus électoral.

Toujours à l'écoute de la population, le Premier Ministre n'a pas dérogé à cet exercice qui, pour lui, est devenu une seconde nature. C'est donc par une mobilisation spontanée, ornementée des ovations frénétiques qu'il a été accueilli partout où il a été.

Au moment où quelques fidèles catholiques, sous le mot d'ordre du Comité Laïc de Coordination, battaient le pavé dans quelques coins isolés de la ville de Kinshasa, le Premier Ministre a choisi, lui, de descendre sur terrain, plus particulièrement dans les quartiers les plus chauds de la Capitale de la République Démocratique du Congo. Il a été notamment, à Masina, Kingasani, N'djili et Matete.

Dans un exercice devenu habituel, le Chef du Gouvernement s'est mis à l'écoute de la population.

A Matete, la population, en liesse, a réclamé la réhabilitation des quelques axes routiers ainsi que l'amélioration des conditions de vie.

A Masina, la Population a demandé la réhabilitation ou mieux, la modernisation du marché "indoue".

A N'djili et Kimbanseke, au quartier Kingasani, les mêmes types de revendications ont été formulées.

Très attentif, le Premier Ministre en a pris acte et promis de s'y mettre, très rapidement, en vue d'apporter des solutions durables, en vertu de ses prérogatives à la tête du Gouvernement.

C'est dans la liesse, les ovations que Bruno Tshibala a dit au revoir à ses hôtes, tout en promettant d'y revenir, très prochainement.