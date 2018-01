Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « Mutation sociale et post-conflit au Congo» de Dieudonné Tsokini

L'ouvrage du professeur titulaire de psychologie pathologique et clinique et doyen de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines, paru chez l'Harmattan Congo-Brazzaville, est l'émanation d'un ensemble de travaux autour du questionnement sur le changement social dans les sociétés africaines subsahariennes.

Le Pr Dieudonné Tsokini aborde, de manière spécifique, la question relative à la dynamique de la personnalité de l'individu congolais pris dans un contexte mutationnel où le post-conflit apparaît comme une dimension majeure.

Selon l'auteur, il s'agit, précisément, de mettre en lumière la portée de la clinique interculturelle comme modèle d'intellection des problématiques psychologiques et conflictuelles observées en milieu congolais : un modèle dont l'intérêt heuristique est de permettre, à partir du lieu formalisant entre les déterminismes sociaux et les phénomènes psychiques, de visualiser les dysfonctionnements, les interférences, les paradoxes, les syncrétismes et autres pratiques ou situations comportementales en actes dans la société congolaise.

En outre, dans l'avant-propos, il est mentionné que la note particulière de ce livre qui spécifie la problématique centrale de l'évocation fédératrice des travaux autour d'un fil rouge structurant, constituant la matrice de la thèse d'habilitation à diriger des recherches et de cet ouvrage est celle de la contextualisation qui, à bien des égards, sous-tend le système de pensée et de connaissances dans un univers social soumis et exposé au processus de mutation, en l'occurrence le système congolais.

De ce fait, peut-on lire dans l'avant-propos, cette dynamique dégage un tableau social disposant d'un soubassement structuré sur la crise, en tant que mécanisme de régulation des différents dysfonctionnements observés dans la société, avec toutes les contingences déstabilisatrices qui laissent cours à une existence faite de souffrance psychologique.

A l'évidence, poursuit l'avant-propos, la rupture apparaît comme le paradigme fédérateur des complexités congolaises dont la synthèse des travaux a pu pointer les différents enjeux tant aux plans méthodologique, théorique, pratique qu'au plan de la lecture de ces complexités.

« Il s'agit d'un paradigme qui régente l'univers social congolais dans la mesure où les problématiques aujourd'hui soulevées dans le domaine des sciences humaines et sociales s'inscrivent dans la perspective de l'entre-deux. Les analyses qui en résultent doivent obéir à cette exigence interférentielle ou du métissage méthodologique dont l'interdisciplinarité en confère toute la légitimité scientifique », lit-on.

Cette multidisciplinarité, précise la partie de l'ouvrage ci-dessus citée, fait le lit de l'interculturel, étant entendu que ce que vise l'interculturel, c'est le lien formalisant et systématisant entre les déterminants sociaux et les phénomènes psychiques.

Notons que ce livre est prioritairement destiné aux étudiants inscrits en master recherches et aux doctorants de l'option sciences de l'homme et de la société ; mais également aux chercheurs intéressés aux problèmes touchant l'homme et la société dans la perspective psychopathologique et clinique.