Afrique: Organisation mondiale des douanes - Les pays membres invités à sécuriser l'environnement commercial

Le secrétariat de l'OMD continuera pour sa part à mettre l'accent sur la promotion des outils et initiatives pertinents ainsi que sur le travail mené dans des domaines aussi variés tels la lutte contre la criminalité transfrontalière, la gestion effective des transactions relevant du commerce électronique, l'analyse des données, etc.

Ce dernier a, par ailleurs, relevé que s'il est important que les gouvernements appuient les interventions spécifiques pour permettre aux entreprises d'être prospères, il est également essentiel de tenir compte de l'environnement extérieur dans lequel ces entreprises déploient leurs activités. Il s'agit de créer un cadre qui soit à la fois habilitant, sécurisé, juste et durable, à même d'aider les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, à élargir leurs activités en vue de favoriser leur participation au commerce international.

