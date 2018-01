Cote d'Ivoire: Génies en herbe 2018 - Les vainqueurs des étapes de San Pedro, Daloa et Man connus

Trois places seulement, une pour chaque ville visitée, à savoir, San Pedro, Daloa et Man, étaient disponibles pour participer aux manches télévisées de l'émission à l'issue de la première partie des présélections.

Qui, après le lancement le 10 janvier dans la métropole du sud-ouest du pays, s'est achevée le 20 janvier dans la capitale du Tonkpi, après l'intermède de la zone du Haut-Sassandra.

Ainsi, sur les 10 établissements avec 70 candidats aux prises qui ont concouru à San Pedro le 10 janvier, c'est le Lycée Moderne 2 Lucien Yebarth de San Pedro qui a décroché sa toute première qualification pour les manches télévisées, avec une moyenne de 63,5 sur 100, après trois participations infructueuses.

Le leader de l'équipe, l'élève Kamagaté Abassi, 17 ans, a quant à lui obtenu la meilleure note de ces présélections avec 74 points. C'est d'ailleurs la meilleure note obtenue à titre individuel sur l'ensemble de la zone ouest.

Trois jours plus tard, le samedi 13 janvier, la caravane Génies en herbe s'arrêtait au Centre culturel municipal de Daloa. 14 établissements et 98 candidats ont participé au concours dans le chef-lieu du Haut-Sassandra. Là aussi, c'est un nouvel établissement qui va découvrir le campus Génies en herbe d'ici quelques semaines.

Le Lycée Moderne 2 Daloa a ainsi décroché sa première victoire en coiffant au poteau le Lycée Moderne Khalil de Daloa, double vainqueur de la zone et grandissime favori. La moyenne obtenue par le Lycée Moderne est de 59,66 sur 100. L'équipe a été portée par Diomandé Mohamed, 21 ans, qui a obtenu l'excellent résultat de 73 points.

A l'instar de Daloa, 14 et 98 candidats ont dû se départager dans la ville aux 18 montagnes. Ici, peu de surprise, mais la confirmation que le Lycée Moderne de Man sera une fois de plus l'un des établissements les plus sérieux sur le campus Génies en herbe.

En trois participations aux présélections, c'est tout simplement sa troisième victoire et donc sa troisième qualification pour les manches télévisées.

Le Lycée Moderne de Man a obtenu une moyenne de 57,83 points. La meilleure note individuelle de cette étape a été obtenue par Vasseu Dro Fabrice, âgé de 17 ans, du Lycée Moderne de Man également, avec une note de 65 points.

Ce sont donc au total, pour ce premier jamboree de la zone ouest, 1265 kilomètres parcourus, qui ont vu 266 impétrants, des élèves issus de 38 établissements qui ont eu l'occasion de se tester, de se mesurer les uns aux autres dans cette compétition amicale et néanmoins acharnée.

Tous les élèves et étudiants présents dans les trois villes concernées par les présélections, faut-il l'indiquer, ont eu l'occasion de participer à l'atelier proposé par Bonnet Rouge intitulé « Programme en 21 jours ».

Un nutritionniste a accompagné la caravane Génies en herbe pour expliquer aux participants les bienfaits du lait sur leur santé.

Le programme de la marque consiste à boire du lait chaque jour sur une période de 21 jours afin d'obtenir un équilibre alimentaire et une santé de fer qui les pousse à se dépasser.

En plus d'être en contact avec un professionnel de l'alimentation, les jeunes ont participé à une séance de questions/réponses sur le lait Bonnet Rouge et ont été récompensés de leur attention avec des goodies et des produits de la marque.

Les élèves sont à chaque fois reparti avec des sacs à dos, des t-shirts, des cahiers, des stylos, des traceuses ainsi qu'un gobelet. Un carton de lait a également été offert à chacun des six candidats des trois établissements qualifiés.

Youki, partenaire de Génies en herbe, a de son côté offert des boissons et des bouteilles d'eau minérale à tous les participants aux présélections. La meilleure note sur chaque ville a eu le privilège de recevoir un polo et un pack de boissons de la marque Youki.

Une master-class d'informatique avec Valoris University

Les participants ont aussi eu l'occasion de participer à un atelier informatique proposé par un autre partenaire de l'émission : Valoris University.

Les candidats de tous les établissements présents ont pu échanger sur différents thèmes, dont la création de sites internet, le codage informatique, etc. Ils ont par la suite concrétisé ces cours accélérés dans des travaux pratiques en travaillant directement sur des ordinateurs.

Pi-R Conseils, le producteur de l'émission, a fait une belle surprise aux jeunes gens présents dans la ville de Daloa. Serges Quashie, nouvel animateur des quotidiennes Génies en herbe, est venu à leur rencontre ce qui lui a permis d'évaluer sa popularité auprès d'eux.

Ce fut un étonnement, mais surtout une grande joie de pouvoir côtoyer d'aussi prêt l'animateur vedette. Serges a su captiver leur attention et a échangé durant un long moment avec les participants.

Une belle expérience qu'il souhaite revivre au plus vite lors des prochaines présélections. Quant aux candidats, ils n'ont qu'une hâte : revoir Serge derrière leur écran de télévision pendant les quotidiennes.

Petit rappel du processus de présélection des établissements qui auront le mérite de participer au tournage de l'émission Génies en herbe, saison 2018 : tous les candidats sont évalués sur un questionnaire à choix multiples de 100 questions, auquel ils ont quarante-cinq minutes pour répondre.

Chaque établissement est représenté par six candidats, l'équipe qui obtient la moyenne la plus haute est qualifiée pour les manches télévisées qui auront lieu sur le campus Génies en herbe.

Les candidats sont testés sur des sujets divers et variés - qui vont au-delà des connaissances purement scolaires - tels que l'actualité, les sciences, l'histoire, la géographie, le calcul mental.

En résumé, les élèves doivent faire preuve d'une grande culture générale et s'intéresser au monde qui les entoure. Il ne suffit pas d'apprendre par cœur et de réciter quelques fiches.