Afrique: 12 villes africaines au menu de la tournée du trophée du Mondial

Le trophée de la Coupe du monde a entamé mercredi un nouveau tour du monde avant de rejoindre Moscou et le début de l'édition 2018 en Russie. 12 villes du continent sont au programme de cette tournée organisée par la FIFA et soutenue par Coca Cola.

Démarré le 23 janvier à Colombo au Sri Lanka, le trophée débutera son passage en Afrique à Khartoum au Soudan le 22 février puis à Addis-Abeba en Ethiopie les 24-25, Nairobi au Kenya 26-27 et à Maputo au Mozambique le 28 février.

Le trophée passera dans deux grandes villes en Afrique du Sud (Johannesburg 1-2 mars et Cape Town le 3), puis continuera son périple à Kampala en Ouganda les 5 et 6 mars avant d'atterrir à Abuja les 7-8 puis Lagos 9-10.

Ensuite cap sur Dakar au Sénégal les 11-12 et à Abidjan en Côte d'Ivoire les 13-14. Puis la tournée sur le continent sera clôturée les 15-16 mars au Caire en Egypte.

C'est l'ancien international italien passé par le Milan AC ou encore la Juventus qui conduit le 2018 FIFA World Cup Trophy Tour by Coca Cola. Au total, le trophée va visiter 91 villes sur 51 pays et six continents.

Will the #WorldCup Trophy Tour be stopping near you? 🏆🌍

Find out below 👇 pic.twitter.com/U5J3wdKlNS

-- FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 23 janvier 2018