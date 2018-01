Guinée: La HAC invite les médias à un traitement objectif des candidats aux élections

La haute autorité de la communication insiste sur le rôle primordial des médias en cette phase de consolidation de la démocratie à la base et sait compter sur l'esprit professionnel et de civisme des acteurs des médias», lance l'institution dirigée par Dame Martine Condé.

La HAC, soucieuse de voir une campagne électorale sans violence et une période post électorale apaisée, demande aux médias guinéens de privilégier la préservation de l'unité nationale, de la paix et la sécurité du pays.

«La haute autorité de la communication invite les médias guinéens à un traitement équitable, impartial et objectif des candidats aux élections communales du 4 févriers 2018. Elle leur demande de contribuer par un travail professionnel et exemplaire à la transparence et au succès du processus électoral.

La HAC leur demande de contribuer par un travail professionnel et exemplaire à la transparence et au succès du processus électoral.

Copyright © 2018 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.