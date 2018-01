A l'image de la marche pacifique initiée par le Comité laïc de coordination de l'église catholique du dimanche 21 janvier 2018 à Kinshasa, les fidèles de l"Eglise catholique ont paru forts solidaires au Cardinal Monsengwo Pasinya.

Laurent Batumona, fidèle de l'église Saint Matthias de la commune de Makala, ne s'est pas retenu pour lui féliciter du soutien qu'il apporte au CLC. Sa participation à cette marche comme chrétien catholique aux côtés de l'Abbé Curé Noël Makolo, de deux Vicaires Philippe et IYO et du comité paroissial illustre bien sa détermination à vouloir aider la population à garder espoir, pendant que l'utopie se porte mal. Il a écumé l'air gazeux de lacrymogène entre les avenues Kinzenga et Mbole.

Témoin oculaire de la prise de conscience de la population sur les signaux d'alarme qui se sont allumés sur la situation sociale, politique et économique, Laurent Batumona a fait savoir que le ras-le-bol s'exprime avec de plus en plus de force, en même temps qu'une détermination à se retrousser les manches et à faire front commun. Dans la foule, dit-il, il a constaté une détermination populaire de fournir les humbles efforts de tous les jours à la réclamation de l'application de l'Accord politique global de la Saint Sylvestre. C'est dans ce contexte qu'il a salué le courage de la population de la commune de Makala qui est allé dans le sens de la résistance à l'obstruction de l'Accord de la Cenco.

C'est pour faire appliquer l'Accord de la Saint Sylvestre que le dimanche 21 janvier 2018, des chrétiens ont marché à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Ils réclamaient non seulement l'application de cet accord, mais aussi, et surtout leur droit à aller aux élections transparentes dans le climat apaisé avant la décrispation politique, la réouverture des médias fermés et autres revendications contenues dans l'accord. C'est pour résister à un système économique, politique et social injuste que la majorité des Congolais a répondu à la marche pacifique appelée par le Comité Laïc de coordination. A Saint Matthias, la messe s'est déroulée normalement. Seulement, la marche a été réprimée dans le sang. Au sortir de la messe, une foule nombreuse brandissant des rameaux, chapelets et bibles à la main, scandait les chansons de louange à Dieu. Il était difficile de contenir la foule à la première et deuxième barrière.

C'est à la troisième que les forces de la Police Nationale Congolaise et de l'armée se sont imposées entre l'avenue Kinzenga et le bureau de la commune de Makala. La police a commencé à tirer pour dissuader la foule. Les chrétiens se sont agenouillés pour implorer la grâce de l'Eternel sous une fumée épaisse de gaz lacrymogène. Les chrétiens sont parvenus à s'effrayer un chemin jusqu'à la courbure de l'avenue Mbole. Ici, une jeep de la garde républicaine avec des militaires et un camion de marque Jefang surgissent et bloquent la marche. Ils ont tiré pour disperser la foule. Dans leur fuite, certaines mamans ont été victimes de vol. Elles se sont retrouvées sans trousses, bijoux et autres objets de valeur. Un cameraman aurait été touché par une balle et il aurait succombé à ses blessures.

Pour Laurent Batumona, la population à la base a vaincu la peur, cet ennemi du changement et allié du système oppresseur. Il dit comment elle est déterminée à sortir de l'isolement, de l'indifférence, pour arriver à bâtir une société plus humaine.