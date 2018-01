Congo-Kinshasa: 2018 - Les élections sur le cric !

Alors que Joseph Kabila a pris, désormais, les choses en mains pour donner un coup de fouet au processus électoral, voici que d'autres actions sont annoncées, du côté du Comité Laïc de Coordination.

Les exigences que celui-ci formule contraste, paradoxalement, avec le schéma initial, tel que tracé, jusqu'ici, par la CENI. Apparemment, à l'idée d'aller aux urnes avec l'actuelle Centrale électorale, le CLC qui, toute évidence, rame à contre-courant, repose la problématique de la redynamisation de cette institution d'appui à la démocratie ainsi que celle de la décrispation politique, du respect des libertés de manifestations publiques, des libertés d'expression ou de réunion, sans oublier, l'affaire de la fin du dédoublement des partis politiques. Au cas où elles ne sont pas prises en compte, ces revendications, à elles toutes seules, présentent un danger permanent pour le succès du processus électoral.

Mieux que quiconque, Antonio Guterres, le Secrétaire Général de l'Onu, lors de son dernier rapport au Conseil de Sécurité, n'avait-il pas raison de subodorer l'impasse politique à l'horizon fin décembre 2018, si jamais les élections venaient à être reportées, une fois de plus. Ou, alors si jamais l'on n'arrivait pas à tenir les engagements consignés dans le nouveau rendez-vous du 23 décembre 2018.

Préparatifs

Lundi 22 janvier 2018, le Gouvernement, sous les auspices du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est penché sérieusement sur la problématique de la tenue des élections en RD. Congo, le 23 décembre 2018, date fixée par la CENI, depuis le 5 novembre 2017.

Norbert Basengezi, Représentant Corneille Nangaa, le Président de la Centrale électorale, a donné des indications précises qui, à cette occasion, ont permis, sans nul doute, d'éclairer la religion des membres du Gouvernement dont la responsabilité dans la finalisation du processus électoral, en ce qui concerne notamment, le volet lié au financement, à la sécurisation ainsi qu'à toutes les commodités nécessaires, est incontournable. Surtout qu'il a été si souvent rappelé que le processus électoral, quoi qu'il en soit, est une question qui procède de la souveraineté de l'Etat, il va de soi que l'Exécutif prenne des dispositions pour que le moment venu, les élections tant réclamées à cor et à cri comme le paraclet devant résoudre l'éternelle crise de légitimité, se déroulent dans les meilleures conditions.

Ainsi, les délais annoncés ont-ils été répétés et confirmés. Dès le 23 juin, la CENI convoquera le corps électoral. Le 24 juin, elle procèdera à l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures. Puis, au plus tard, fin août, elle sera en mesure d'officialiser les listes de candidats à tous les niveaux, y compris à la présidentielle 2018. Le début de la campagne reste, quant à lui, fixé à fin septembre 2018. Dans l'entretemps, la loi portant répartition des sièges aura été publiée, au plus tard, en mai 2018. Alors que l'enrôlement des congolais de l'étranger aura été enclenché, en juillet 2018.

Campagne

Déjà, la CENI s'est lancée, le vendredi 18 janvier dernier, dans la campagne de sensibilisation à l'usage de la machine à voter dont un lot constitué essentiellement de huit machines, en dehors de deux premières qui, dès le début, furent utilisées, à titre de test et d'expérimentation. Nangaa et l'ensemble de son équipe, après avoir réussi le pari de l'incrustation de la machine à voter dans la loi électorale que le Chef de l'Etat n'a, même, pas tardé à promulguer le 24 décembre, à la veille de Noël 2017, s'évertuent maintenant à la faire consommer sans modération auprès des populations.

Il promet, en plus, de se casser en quatre morceaux, pour aller aux coins et recoins du territoire national, pour démontrer, là où besoin se fera sentir, les avantages et vanter les mérites du recours à cet outil moderne, venu de la Corée du Sud et dont certains experts dénoncent le fait d'avoir été acquis, loin de normes et règles régissant la passation des marchés publics. Même si cette machine inquiète moins qu'elle ne rassure, Nangaa, lui, usant de quelques dispositions de cette loi électorale adoptée sous une forte contestation et que certains Députés et Sénateurs de l'Opposition ont, par devers eux, attaquée devant la Cour Constitutionnelle, n'entend plus reculer.

Car, selon lui, il n'y aura pas d'élections sans cette machine dans la mesure où c'est elle qui, après tout, facilitera l'impression des bulletins de vote.

Aux antipodes

Là où le pouvoir tente aujourd'hui de mettre du paquet, les Opposants, le CLC et autres organisations citoyennes plantent, lentement mais sûrement, le décor de la contestation. Si bien que la réalisation du processus électoral sera clairsemée d'embûches. Le moins que l'on puisse dire est qu'on est loin de sortir le Congo-Kinshasa de l'auberge tant que les acteurs politiques majeurs n'auront pas fait du processus électoral, l'épicentre de leurs visées rivales. D'autant qu'au finish, on aura bien l'impression que les élections organisées sous le rythme saccadé des manifestations de rue, comme le CLC promet de revenir à la charge, seront agitées. Mais, que faut-il faire ? La question revient sur toutes les lèvres.

D'aucuns pensent, en effet, qu'une évaluation sincère et réaliste du processus s'impose. D'autres estiment, par contre, qu'il n'est plus question de s'arrêter, sous peine d'ouvrir encore, par effet de rebrousse-poil, la boîte à pandore avec des dialogues et conciliabules à l'infini. Eh, voilà ! Deux logiques, deux schémas aux antipodes. Et, finalement, où serait passé le consensus du Centre Interdiocésain ? Comment le Président Kabila peut-il sauver la situation, sans pour autant compromettre l'évolution du processus électoral ? Que font les Evêques, pour panser les blessures des marches et calmer les esprits pour conduire les brebis vers des élections crédibles ? Est-il vraiment tard de jeter un nouveau pont entre l'Etat et l'église ? Autant sont des questions qui, fondamentalement, placent les boursicoteurs de la scène politique congolaise dans l'obligation de s'y pencher en long et en large.