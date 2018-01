«Si les hommes de Dieu se mobilisent, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Et certainement, il y a un sérieux problème dans ce pays parce que les engagements et les textes ne sont pas respectés. Conséquence, tout ne marche plus ! Si les chrétiens se mettent dans la rue comme moyen d'expression garantie par la Constitution pour s'exprimer, en tout cas, ils ne peuvent pas être traités de la manière que nous avions vécue... », a réagi le Révérend Raoul Nsolwa Muye, Pasteur de l'Eglise de la Parole de l'Eternel et de Prières (EPEP) par rapport à la marche des chrétiens organisée par le Comité Laïc de Coordination (CLC), le dimanche 21 janvier 2018.

Le Révérend Raoul Nsolwa dit qu'un vrai Serviteur de Dieu, sérieux et responsable devant le Seigneur, gardien du temple (1 Pierre 2 :25), ne peut pas tolérer une telle répression perpétrée contre les brebis du Seigneur. Tout en déplorant le bilan : le nombre de morts, les blessés et les arrestations, Raoul Nsolwa Muye, Bible à la main, exhorte les autorités de la RDC à instaurer et le droit et la justice (2 Samuel 8 : 15). Cette affaire, dit-il, concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire des chrétiens catholiques. Sans passer par quatre chemins, le Pasteur de l'EPEP note que la solution à cette série des marches passe par un seul mot du Chef de l'Etat : « que le président Joseph Kabila se prononce qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat, et qu'il laisse la gestion transparente du processus électoral vers les élections ».

Raoul Nsolwa dit qu'il ne se sert à rien de s'attaquer aux hommes de Dieu, faisant allusion à un Prêtre dont sa soutane a été déchirée au cours de ces répressions à Lemba. On ne s'attaque pas aux hommes de Dieu, a-t-il insisté, tout en évoquant l'histoire de Samuel et Saoul (1 Samuel 15, 24-28). Le Pasteur Raoul Nsolwa raconte que Saoul avait commis cette bêtise en déchirant les ornements de Samuel, mais la suite n'était pas bonne pour lui. L'homme de Dieu ajoute que c'était également le cas pour le Roi Jéroboam dans 1 Roi 13 : 4. Celui-ci avait vu sa main étendue et amputé pour n'avoir pas entendu la voix de prophète. Comme pour dire que les autorités politiques doivent du respect aux hommes de Dieu. Elles doivent aussi rester à l'écoute de la voix prophétique. "Que les médiocres dégagent... " du Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya n'est pas aussi très fort que lorsque Jésus parle et traite des hommes de sans intelligence (Luc 24, 25), a-t-il conclu.