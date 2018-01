Francine Muyumba a-t-elle été réélue de manière irrégulière à la tête de l'Union Panafricaine de la Jeunesse (UPJ) ? Non, répond, sans tergiversation, l'Exécutif de cette structure des jeunes de toute l'Afrique.

Cette polémique, mieux cette information, fausse d'après l'UPJ, a fait rage après la déclaration de la Commission de l'Union Africaine. Qui, à tout dire, confiait ne pas reconnaître le verdict des urnes quant à la reconduction de la Présidente de cette organisation. Ayant des preuves tangibles et irréprochables, l'Union Panafricaine de la Jeunesse (UPJ), très sereine dans sa position, juge ses allégations de non fondées, injustes et fausses. Selon le communiqué officiel du Comité Exécutif de l'UPJ rejetant en bloc lesdites allégations de la Commission de l'UA, cette dernière semble être instrumentalisée par les candidats malheureux et certains Etats Africains, disant que le quorum n'était pas atteint lors du 5ème Congrès de l'UPJ.

Or, la vidéo lancée par l'UPJ atteste bel et bien que la liste de délégués a été adoptée sans contestation du fait que le quorum était atteint. En plus, la salle était pleine. D'ailleurs, plus de 32 Pays Africains étaient présents audit Congrès électif, sur un total de près de 45 Pays ayant le Conseils Nationaux de la Jeunesse qui sont les membres de plein droit. Ainsi, conformément aux textes en vigueur qui organisent l'UPJ, le vote se fait à main levée ou par consensus. Et, dans le cas d'espèce, c'est le vote à main levée qui était d'application lors des dernières élections. Puis, la commission électorale mise en place, conformément aux dispositions des mêmes textes, procède, séance tenante, au comptage des voix exprimées.

Un système des plus transparentes qui rend difficile toutes manœuvres de trucage. Très déterminée, indiquent ses ténors, l'Union Panafricaine de la Jeunesse ne se laissera jamais intimidée par des accusations diffamatoires, influencées par des individus qui n'acceptent pas d'avoir perdus des élections. Selon les analystes précautionnés voire avérés, il s'agit d'un complot pour déstabiliser et décourager les efforts conjugués par l'UPJ, par l'entremise de sa Présidente, Francine Muyumba, en faveur de la jeunesse africaine qui attend l'adoption de la mise en œuvre du Fonds africain pour le développement de la jeunesse au prochain Sommet des Chefs d'Etats Africains, pour lequel l'UPJ a fait le plaidoyer. Aux analystes de renchérir qu'il s'agit d'une guerre froide contre la RDC qui dirige cette structure depuis 2014.

D'où, l'UPJ, dans un communiqué signé par Souleymane Satigui SIDIBE, Secrétaire général du Comité Exécutif de l'UPJ, il en appelle au sens élevé de responsabilité et d'équité de la part de la Commission de l'UA. Pour ce faire, le nouveau Comité de l'UPJ demande à la Commission de l'Union Africaine de ne pas se baser sur des rapports non fondés pour écarter la jeunesse légitime des instances de prise des décisions et pense qu'une réunion urgente de clarification avec les responsables de la Commission pourra sauver le partenariat établit entre les deux institutions dans l'intérêt supérieur de la jeunesse africaine.

Lisez, ci-après, l'intégralité du communiqué du Comité Exécutif de l'UPJ.

Communiqué officiel du Comité Exécutif de l'Union Panafricaine de la Jeunesse rejetant les allégations de la Commission de l'Union Africaine

Le Comité Exécutif de l'Union Panafricaine de la Jeunesse (UPJ) a appris le vendredi 19 janvier 2018 avec regret et consternation le communiqué de la Commission de l'Union Africaine mettant fin à la collaboration entre la commission de l'Union Africaine et le nouveau Comité Exécutif de l'UPJ. Ce communiqué non fondé sur la régularité du processus électoral et le déroulement du 5ème Congrès de l'UPJ vise simplement à déstabiliser l'UPJ et à diviser davantage la Jeunesse.

Le Comité Exécutif de l'Union Panafricaine de la Jeunesse composé des Etats membres de l'Union Africaine rejette en bloc et avec la dernière énergie toutes ces allégations.

Profitant du fait que nous sommes à la veille du Sommet des Chefs d'Etats et de Gouvernement de l'Union Africaine qui pourrait adopter la mise en œuvre du Fonds Africain pour le Développement de la Jeunesse, pour lequel l'Union Panafricaine de la Jeunesse a fait le plaidoyer auprès des Chefs d'Etat, nous comprenons cette décision comme une volonté manifeste d'écarter la Jeunesse du Continent en se fondant sur les allégations injustifiées au sujet des récentes élections de l'UPJ qui se sont pourtant tenues en toute transparence.

Conforment aux textes en vigueur qui organisent l'UPJ, les votes se passent à mains levées ou par consensus, et c'est le vote à mains levées qui fut le cas lors des dernières élections. La commission électorale mise en place conformément aux dispositions des mêmes textes procède séance tenante au comptage des voix exprimées. Un système des plus transparentes qui rend difficile toutes manœuvres de trucage.

Aussi, nous souhaitons porter à la connaissance de l'opinion continentale et internationale que certains Etats Africaines avaient sollicité l'invalidation de la candidature du Maroc en raison des conflits de longue dates, et considéraient donc que la jeunesse Marocaine ne pouvait pas intégrer l'UPJ. Les participants au congrès ont pris note du souhait de ces derniers mais ont opté pour l'intégration du Maroc au sein de l'Union sur la base du fait que ce pays est de nouveau membre de plein droit à l'Union Africaine.

La commission des Ressources Humaines, sciences et Technologie de l'Union Africaine arrivée à Khartoum-Soudan à la veille du Congrès s'est abstenue à accompagner l'UPJ dans ce travail, de plus, elle n'a jamais jugé utile de réunir le Comité Exécutif de l'UPJ lors de son arrivée pour solliciter des explications quant aux déroulements du Congrès, raison principale pourtant de son déplacement.

La montée en puissance de l'UPJ sur le Continent et dans le monde entier, en qui concerne le plaidoyer des jeunesses pour les jeunes et par les jeunes semble déranger certaines personnes au sein de la Commission de l'Africaine

Il en va de soi, de rappeler que voici plus de ans que l'UPJ fonctionne sans aucune subvention de l'Union Africaine qui dans le passé en allouait pour son bon fonctionnement. Malgré cela, l'UPJ avait relevé plus d'un défi et cela grâce à l'appui direct des Etats membres que nous remercions au passage.

Certains candidats malheureux aux dernières élections de l'UPJ qui ne sont six (6) contrairement au chiffre annoncé par la Commission de l'UA et dont certains ont leurs compatriotes qui occupent des postes de responsabilité dans la Commission de l'Union Africaine sans vouloir écouter le Comité Exécutif nouvellement élu. Une manœuvre menée principalement par certains Etats de l'Afrique du Nord en conflit avec le Maroc, qui ne tolèrent pas de voir le Maroc élu dans le nouveau Comité Exécutif de l'UPJ.

Nous appelons la Commission de l'Union Africaine à plus de responsabilité et d'équité. Nous l'invitons à veiller à ce que les Etats ayant des fonctions en son sein ne l'influencent pas à prendre des décisions qui la décrédibilise.

Pour rappel, plus de 32 Pays ont pris part au récent Congrès électif, et considérant que moins de 45 Pays Africains ont des Conseils Nationaux de Jeunesse qui sont les membres de plein droit de l'Union Panafricaine de la Jeunesse et ayant le droit de vote, ceci signifie une fois de plus que le quorum était ainsi largement atteint. Nous dénonçons donc les allégations de la Commission affirmant que le quorum n'était pas atteint.

Nous attachons au présent communiqué le Rapport de la Commission électorale de ce scrutin contenant tous les détails des élections du Comité Exécutif.

L'Union Panafricaine de la Jeunesse ne se laissera jamais intimidé par des accusations et des décisions diffamatoires, influencées par des individus qui n'acceptent pas d'avoir perdus des élections.

Nous demandons à la Commission de l'Union Africaine de ne pas se fonder sur des rapports non fondés pour écarter la jeunesse légitime des instances de prise des décisions et pensons qu'une réunion urgente de clarification avec les responsables de la Commission pourra sauver le partenariat établit entre nos deux institutions dans l'intérêt supérieur de la jeunesse africaine.

Tout en restant sereins, nous appelons au sens élevé de responsabilité de la Commission de l'Union Africaine afin de revoir, dans les brefs délais cette décision.

Nous saluons infiniment le courage de tous les Conseils Nationaux de Jeunesse et des autres Réseaux de Jeunesse à travers le monde qui se sont indigné suite à ce communiqué de la Commission de l'Union Africaine et ayant apportés tous leurs soutiens indéfectibles au Comité Exécutif de l'Union Panafricaine de la Jeunesse.

Conscient que nous sommes des jeunes qui aspirons à des grandes responsabilités, nous ne détruisons jamais notre avenir pour un poste au sein de l'UPJ et réaffirmons une fois de plus notre attachement aux principes de la démocratie.

Nous réaffirmons une fois de plus notre engagement au service de la jeunesse africaine et de sa diaspora qui nous a placés à la tête de cette institution panafricaine, et notre disponibilité à travailler sans relâche avec la Commission de l'Union Africaine pour l'intérêt supérieur de notre continent.

Khartoum, le 20 Janvier 2018

Le Secrétaire Général

Souleymane Satigui SIDIBE