Après le lancement de la campagne de sensibilisation et d'éducation électorale par le Président de la CENI, Corneille Nangaa, le Vice-président de la CENI a saisi l'occasion des assises du Conseil des pasteurs de Kinshasa (Copak) et celui des mamans pasteurs de Kinshasa (Comapak) de l'Eglise du Christ au Congo, ECC en sigle, pour se lancer.

Précisément, dans la sensibilisation sur le calendrier électoral, publié le 5 novembre 2017, la loi électoral et, plus particulièrement, sur la machine à voter. Il a rappelé que depuis le 5 novembre 2017, la CENI a publié le calendrier des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. A ce sujet, il a rassuré que ce calendrier est le fruit des consultations de la classe politique dans son ensemble ainsi que de la société civile. "Il s'inscrit dans la droite ligne de l'Accord de la Cenco", a-t-il fait savoir aux hommes de Dieu de l'ECC en présence du Révérend pasteur André Bokundoa, Président National de l'ECC et du pasteur provincial ville de Kinshasa. Tout en démontrant, explications à la pointe, l'importance de la machine à voter et d'autres innovations de la nouvelle loi électorale.

Il s'agit, selon lui, d'un signal fort pour indiquer que le train des élections est en marche. Norbert Basengezi a témoigné que la sensibilisation, mieux la vulgarisation de ce calendrier est un engagement et la détermination de la Ceni à organiser des élections crédibles et transparentes qui offriront à la République démocratique du Congo sa première alternance démocratique. Il a expliqué aux pasteurs de l'ECC que cette alternance consiste en la lutte pour la conservation du pouvoir par la Majorité et l'accession au pouvoir pour l'opposition par la voie des urnes.

"La Ceni, comme arbitre, jouera son rôle le jour des scrutins du 23 décembre 2018 ", a-t-il dit.

Il a donné les articulations autour de trois points que contient le calendrier électoral pour le processus en cours. Il s'agit des dates du calendrier électoral, de la réforme de la loi électorale et de la machine à voter. Il a, dans son exposé, rappelé que la révision du fichier électoral a eu l'adhésion de toutes les parties prenantes notamment, les partis politiques de la Majorité et de l'Opposition et aussi des organisations de la Société civile. Et ce, contrairement à 2005 ou la même opération a été rejetée par une partie de la classe politique. La Ceni est, selon lui, arrivé à réaliser avec succès cette opération en atteignant déjà 111,5% à la date du 11 janvier 2018, soit 45.867.372 électeurs enrôlés contre 41.135.072 électeurs attendus.

Toutes les grandes dates ont été expliquées aux participants, de la clôture de l'enrôlement au Kasaï jusqu'à la convocation des scrutins le 23 décembre 2018. Les contraintes assorties de ce calendrier ont été également expliquées aux pasteurs de l'ECC et parmi celles-ci figurent l'adoption des lois indispensables pour l'organisation des élections. C'est ainsi qu'il a exprimé le vœu de la Ceni qui souhaite que, tout en préservant son indépendance dans la mise en œuvre de ce calendrier , toutes les autres institutions de la RDC lui apportent leur collaboration en lui offrant tout ce qui est nécessaire pour la concrétisation de ce calendrier. S'agissant de la loi électorale, il a d'abord précisé que la modification de cette loi n'est pas une initiative de la Ceni plutôt au gouvernement et aux députés et sénateurs. Expliquant les innovations apportées à cette loi, Norbert Basengezi fait savoir qu'elles portent sur la suppléance du chef coutumier coopté député provincial, le remplacement du vice-gouverneur indépendant, la représentativité des femmes sur les listes électorales, la caution, le quotient électoral et le seuil de représentativité.

De la machine à voter, il a recommandé de chasser la peur et s'approcher pour découvrir la vérité sur ces machines. "Le vote par la machine à voter n'est pas un vote électronique", a-t-il précisé. Cette machine à voter, clarifie le Vice-président de la Ceni, permet de réduire tout simplement le coût des élections, de fiabiliser davantage les résultats du vote et de gagner du temps en proclamant les résultats en moins de 4 jours. "Elles serviront pour plusieurs cycles électoraux après les en cours de préparation", a-t-il conclu avant de faire la simulation.