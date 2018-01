Congo-Kinshasa: Formation des entrepreneurs - Le programme Coaching For Life dévoile des merveilles !

Comment entreprendre et réussir ? Bien de personnes se posent la question. C'est justement ce que le programme Coaching For Life a su, entre autres, mettre à nu à l'occasion d'une session de formation.

Cette dernière, première du genre, il sied de le dire, s'est tenue du 15 au 17 janvier 2018. Et, le cadre choisi n'aura été rien d'autre que l'espace de l'Eglise Mission Evangélique de Rédemption, localisé dans la commune de Kintambo. Quid du sujet central ? "Comment bien gérer son capital de vie" ! Voilà, le thème autour duquel des exposés pointillés ont été effectués par le Révérend Docteur Jean Lou Kankonde, l'intervenant principal ainsi que d'autres orateurs, à l'instar de Yves Djaffard, jeune entrepreneur et PDG de YD Connexion, entreprise spécialisée en marketing digital.

Le capital a été l'élément clé du sujet de la session. Cela a été, par ailleurs, expliqué comme étant tout ce qui est possédé dans l'actif de l'entrepreneur. Ce qui veut dire l'ensemble des potentiels et moyens dont dispose une personne afin d'effectuer un investissement tout en étant productif par rapport à cela. Aspect qui demande un grand sens d'entreprise pour fructifier ledit capital comme l'illustre, à plus d'un titre, la parabole du talent dans les évangiles.

Loi de la bénédiction

«En rentrant à la première fois que le concept de la bénédiction a été mentionné dans la Bible, nous voyons Dieu bénir Adam et Eve tout en leur ordonnant d'être féconds. Cet acte a été mal interprété par plusieurs en limitant par la simple action d'engendrer des enfants alors que cela va bien au-delà de ce sens. La bénédiction est, avant d'être un don matériel ou financier, le fait de recevoir la capacité à vivre une vie riche», a amplement expliqué le Révérend Jean Lou.

Les idées de génie

L'intervenant principal a poursuivi en expliquant qu'entreprendre se base sur une vision, un projet. Et, cela est censé s'asseoir sur des idées de génie, des idées créatrices, celles qui font que l'entrepreneur soit dans son élément afin de connaître du succès. Comment obtenir cette idée de génie ? La réponse est qu'en puisant la bonne information, l'information du bouleversement qui a pour source un esprit régénéré et une intelligence renouvelée, à la lumière de 1 Corinthiens 2 : 9 et Romains 12 :2.

Zoom sur Coaching For Life

Coaching For Life est un programme de formation qui a pour visionnaire le Révérend Docteur Jean Lou Kankonde. C'est le reflet d'un fardeau né et nourri pendant un bon nombre d'années. Ce programme vise la formation et l'encadrement des personnes axées dans la vie professionnelle et désirant se lancer particulièrement dans le domaine entrepreneurial.

Qui est le Dr Jean Lou Kankonde ?

Diplômé d'Etat en option Math-Physique, le Révérend Jean Lou est ingénieur-technicien en électromécanique. Il est diplômé en théologie, études qu'il a faites à Convenent Ministries à Zurich, en Suisse, et est le Pasteur principal de l'église Mission Evangélique de Rédemption située à Kinshasa, précisément dans la commune de Kintambo. Enfin, il a été bénéficiaire d'une multitude de formations en entreprenariat, création d'entreprise et de richesse d'où le fardeau particulier dont il fait montre dans ce secteur. Une citation de la session pour clôturer «... au 21ème siècle, il est illettré celui qui n'invente rien... ». Qu'en dites-vous ?