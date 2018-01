Congo-Kinshasa: Artiste musicien Kaspy Ndia - "Le Congo est malade, seul l'amour en est le remède"

Le tour du monde en musique, Kaspy NDIA l'a fait grâce à son talent majestueux et son savoir artistique inouï dont la valeur est plus appréciée et reconnue ailleurs que dans son Congo-RDC, natal.

Créateur, chercheur et chanteur-compositeur professionnel, il profite de son séjour à Kinshasa pour annoncer la sortie prochaine de son tout premier album «Formule» qui s'annonce pour bientôt. Au cours d'une interview accordée au journal La Prospérité, l'artiste explique les raisons du titre de son œuvre musicale et a aussi parlé de son premier spectacle de l'année prévue à l'Hôtel Apocalypse 22, à Kinshasa.

Découvrons-le :

Que peut-on retenir de votre personne et surtout de votre histoire avec la musique ?

Kaspy NDIA : Je suis un artiste musicien. Un kinois de naissance qui a obtenu son diplôme d'Etat en mathématique-physique avant de rejoindre l'Institut national des arts (INA) pour amplifier ma connaissance et mon talent dans l'art. La musique était toujours ma passion depuis mon enfance. A l'INA, j'étudiais l'écriture musicale ou la composition. Ce qui m'a ouvert d'autres perspectives dans l'art musical. Mon aventure avec la musique commence en 2010 lorsque je terminais mes études à l'INA pour créer un groupe dans lequel j'ai réuni quelques amis. De manière professionnelle, mon essor a pris corps et esprit en 2013 quand j'étais sollicité pour participer à un projet d'une pièce de théâtre intitulée : «une saison au Congo», écrite par Aimée Césaire.

Cette pièce parlait de Lumumba et de l'Indépendance du Congo dans lequel le réalisateur voulait un musicien, qui serait capable de donner une couleur de musique congolaise des années 50-60. Arrivés au Congo, le réalisateur et l'acteur sont tombés sur moi à Kinshasa pour faire ce travail. C'est ainsi qu'ils m'ont invité à Londres où je participais à 50 représentations scéniques, jour pour jour de cette pièce. C'était une grande opportunité pour moi dans la mesure où les grands médias du monde m'ont découvert et m'ont offert des interviews.

C'était alors parti pour la promotion de ma carrière au niveau international. Cette pièce m'a permis de rencontrer d'autres artistes de renom qui m'ont sollicité aussi pour d'autres projets en Asie, aux Etats-Unis, en Europe avec les chinois, américains et européens, entre autres, avec le chorégraphe de Beyoncé, la diva américaine. Partout où je suis passé, ces gens se sont intéressés à moi par ma façon de jouer la musique pour leur spectacle.

Avez-vous déjà une œuvre référence par laquelle le public peut facilement vous reconnaître ?

Malheureusement, mon premier album n'était pas sorti à cause d'une mésentente entre mes partenaires chinois et belges par rapport à leur pourcentage. Parce qu'il s'agit aussi de business. Ça n'a pas marché, ils ont jugé bon de garder l'album jusqu'à présent. Quand je suis rentré au pays, j'ai eu l'idée d'enregistrer avec les amis ici à Kinshasa, au studio de mon grand-frère Louis ONEMA qui me connaît depuis longtemps. Parce que j'ai grandi à Limete. En 2007, grâce à son studio, à l'époque encore à Limete, j'ai été découvert par Maïka Munan qui m'a beaucoup apprécié. Ainsi, il m'a offert l'occasion de participer à un projet d'enregistrement d'une chanson d'hommage à Madilu System dans laquelle plusieurs grands noms de la scène musicale congolaise avaient pris part.

Après cette production, Tabu Ley m'avait sollicité pour donner le cours de solfège dans son école SIKAF dans sa résidence, à Limete. Pour ce qui est de mon album, il contient 8 chansons dont le titre phare est «Formule». Présentement, cette œuvre se trouve entre les mains de maître arrangeur de sons, le belge Jeff Verbeeck, qui a d'ailleurs, travaillé avec les grandes stars de la musique du monde. Je cite par exemple Stromae ! Il y ajoute quelques ingrédients afin qu'il puisse avoir encore une meilleure qualité possible par rapport aux sons. Le 5 février, je serai de nouveau en Europe pour mettre les dernières touches. Si tout va bien, mon premier disque sera disponible au mois de mars, sur le marché.

Pourquoi avez-vous choisi «Formule» comme titre phare de votre album ?

Lorsqu'on était petit, on nous disait que le monde est bien. Les gens vivaient en harmonie, dans l'unité, l'amour et la paix. Aujourd'hui, devenu grand, on ne voit pas cet amour entre les humains. Par contre, on voit les guerres, les coups d'Etat, la haine, les conflits tribaux, qui divisent le monde. Pleines des mauvaises choses qui rongent notre planète. Des tensions entre les grandes nations mais aussi entre les populations du monde. C'est pourquoi, «Formule» propose une formule de sortie de crise que le monde vit actuellement. C'est "Amour+ amour" = paradis.

Lorsqu'on cultive l'amour entre nous, on ne peut pas se faire du mal. Je ne peux pas détourner ta femme, encore moins te voler ou te tuer. Dans la chanson, je raconte une histoire d'un grand père qui prodigue le conseil à son petit fils qui veut faire un voyage. Il lui dit : «je veux que tu ailles encore plus loin dans la vie. Mais, n'oublie pas de garder dans ton cœur une chose la plus importante, l'amour. Il n'y a que l'amour qui a la force de changer les choses. Si tu le gardes dans le cœur, il n'y aura pas le conflit racial, ni la haine ou la guerre... ».

En quoi alors votre musique peut-elle être utile dans notre société ?

KN : Je suis de nature une personne qui sait vivre dans la société. Je me base sur les valeurs constructives. Dans mes textes, je me concentre sur ces valeurs fondamentales de la vie. Raison pour laquelle, j'écris « Formule » dans lequel je parle de l'amour comme le socle du développement et surtout comme une base pour tirer le monde du K.O. Je véhicule des messages sacrés à travers ma musique.

Il ne suffit pas seulement de chanter mais il faut que les gens arrivent à mettre en application ce genre des chansons. Si le congolais arrive à mettre l'amour dans son cœur, il y aura l'unité, la paix, le progrès et la cohabitation. Et les choses vont changer au pays. Mêmes du point de vue politique. Les politiciens congolais s'entretuent parce qu'il n'y a pas un vrai amour dans le cœur. Or, si nous cultivons l'amour dans nos cœurs, il n'y aura plus des problèmes dans le monde, particulièrement au Congo. Le paradis reviendra ! Surtout que notre Congo est malade et seul l'amour peut y qpporter guérison.

Quel est votre particularité en termes de style musical ?

Le Congo regorge plus de 450 ethnies. Chaque peuple a sa culture et son identité musicale, partant du dialecte et tradition de ses ancêtres. Donc, on a plus de 450 styles de musique. Plusieurs façons de chanter ou de danser. C'est une richesse énorme et inépuisable. J'essaye de faire ces mélanges de genres et styles musicaux à travers mes recherches. Ma musique est basée sur des rythmes originels de nos ancêtres, pas la traditionnelle mais je fais des métissages variés pour donner d'autres couleurs de musique. Dans «Formule», vous allez découvrir, par exemple, des mélanges des styles tels que le mutwashi du Kasaï avec la musique du Bandundu.

De la rumba pure comme on joue vraiment au Cuba. Il y aura du makossa, du style de l'Equateur mélangé avec tant d'autres musiques de provinces de chez nous et d'ailleurs. Etant musicologue, je me sens dans le devoir de travailler tout ce qui tombe sur moi en termes de rythmes. Donc, je joue la musique contemporaine. Une musique du présent qui projette vers le futur. Vraiment, je me laisse conduire dans les vagues de sons musicaux qui existent dans la planète.

Croyez-vous avoir de la place dans la sphère musicale congolaise où il y a Fally ou Ferré, Jean Goubald... ?

Je pense que oui... ! La musique n'a que 7 notes. C'est vrai, il y a certains artistes qui utilisent les sons pentatoniques. Personnellement, je sais faire confiance à mon travail. Je sais ce que je suis en train de préparer. Sur le plan musical, je ne joue pas comme tout le monde. Je fais de la musique métissée et très douce. Ma musique est autre que ce que vous écoutez tous les jours. Ma façon de prester est aussi très différente, même sur le plan scénique. Je respecte les arrangements de chansons et le timing, conformément à la manière dont on avait joué dans l'album. Toutefois, je fais confiance aux kinois qui savent distinguer la bonne et la mauvaise musique. Je crois qu'ils vont aimer et choisiront où ils vont me placer.

A quant votre prochain spectacle à Kinshasa ?

Mon dernier spectacle à Kinshasa date de janvier 2016, à l'Institut français, à la Halle de la Gombe. Cette année 2018 commence bien avec un concert matinée que je vais livrer ce 28 janvier, à l'Hôtel Apocalypse 22, dans la commune de Masina, vers quartier 1 N'djili. Ce sera comme notre point de chute au terme d'une marche de santé qui sera organisée le même jour. Au cours de ce spectacle, je veux faire un clin d'œil spécial aux chansons qui sont dans mon album « Formule » afin de permettre au public de se faire déjà une idée du travail que j'ai abattu dans cette œuvre. Juste après cette production, je vais prendre l'avion pour trois prestations, à savoir : les 8 et 9 février à Rouen et le 22 février à Antibes en France. Bonne année à tous... Merci !