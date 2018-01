Mauritanie: Les dessous d'un entretien téléphonique Macky SALL - Ould Abdel Aziz

À priori, cet entretien téléphonique entre les deux voisins a beaucoup aplani le climat de froideur sur l'axe Dakar- Nouakchott. Une source autorisée nous a révélé que l'affaire Chafi n'a pas du tout été évoquée au cours de ce coup de fil. Les deux Présidents ont échangé sur les soubresauts géopolitiques du moment et se sont souhaités mutuellement les meilleurs vœux d'une rare civilité, une marque d'amitié et de confiance. Un entretien au bout du fil qui rétablit les ponts à seulement une semaine du prochain Sommet de l'Union africaine qui va se tenir à Addis- Abeba (République fédérale d'Éthiopie ).

Confidentiel Afrique a appris de sources autorisées, que la supposée affaire d'écoute téléphonique, jusque là non authentifiée par des sources diplomatiques, entre le mauritanien Moustapha Limam Chafi, un des proches du Président déchu Blaise Compaoré et le Chef de l'état Macky SALL et dans laquelle était évoquée la thèse d'un rapt planifié du mauritanien à Dakar, par les services secrets mauritaniens, avait beaucoup agacé et offusqué l'homme fort de Nouakchott.

De source bien informée, c'est le Président Macky SALL qui a décidé de faire les premiers pas en câblant son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz. Il l'a fait avec grandeur et respect pour un ainé et voisin stratégique.

Mohamed Ould Abdel Aziz et Macky SALL se sont parlé. Selon des informations autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, cet entretien téléphonique entre les deux Chefs d'état voisins immédiats, d'une demi- heure, a permis de dissiper de petits nuages et de renouer le fil sur l'axe Dakar- Nouakchott.

