Tunisie: L'Ugtt organise en février un forum économique

Ce forum sera organisé loin des tiraillements politiques et en présence des experts tunisiens et étrangers dans les domaines économique et social, a ajouté Taboubi.

Dans une déclaration à la presse, en marge de l'ouverture du 25e congrès de l'Union régionale du travail à Gafsa (URT), le secrétaire général de la centrale syndicale a rappelé que les négociations dans le secteur de la fonction publique seront lancées au cours des semaines prochaines en plus des négociations sectorielles prévues en mois de mars avec l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica).

Le citoyen tunisien souffre d'une détérioration du pouvoir d'achat, dont la première cause est la dépréciation du dinar tunisien, la prolifération des circuits de distribution parallèle et de la contrebande, a encore estimé Taboubi.

Cette situation, a-t-il affirmé, nécessite une prise de mesures d'urgence dont l'augmentation des pensions de retraite et du Smig ainsi que la gratuité des soins au profit des jeunes.

La centrale syndicale appuie les mouvements sociaux à caractère pacifique étant donné la situation détériorée dans certaines régions dont le gouvernorat de Gafsa où une pénurie d'eau potable et une pollution de l'environnement qui a endommagé l'agriculture sont enregistrées. Les jeunes de la région sont appelés à préserver les acquis et les biens publics et privés, a-t-il lancé.

Le secrétaire général de l'Ugtt a mis en garde, à cette occasion, contre les lobbys de corruption, rappelant avoir eu une réunion, lundi avec le chef du gouvernement Youssef Chahed et le ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, axée sur la lutte contre la pollution environnementale.

S'agissant de la situation des candidats admis au concours du Capes 2017, Taboubi a affirmé que prochainement, une séance de travail avec le gouvernement et membres du comité national des candidats admis à ce concours sera tenue pour régulariser leur situation.

Pour sa part, Mohamed Seghaier Miraoui, secrétaire général de l'URT Gafsa, a notamment indiqué que le 25e congrès de l'Union se tient sous le signe «Fidèles à notre rôle social et national au service du pays», avec la participation de près de 29 candidats.