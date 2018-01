Afrique: La Tunisie dans les tons de gris !

La nouvelle de l'inscription par l'Union européenne de la Tunisie sur une «liste noire» des «paradis fiscaux» avait été, lors de son annonce, accueillie par les Tunisiens comme une catastrophe totalement inattendue, voire irrationnelle et injuste.

Mais, en nous faisant passer du «noir foncé» aux tons de gris, en une nouvelle liste de 50 suspects, l'Union ne nous a nullement dédouanés.

Alors que la Tunisie, plus ancien partenaire stratégique de l'Europe communautaire et pays proposé à un marché commun total et absolu avec l'Europe, se serait logiquement attendue à une évaluation plus positive.

Cela dit, et comme l'a bien expliqué, hier, dans un entretien accordé à La Presse, Pierre Moscovici, commissaire européen à l'économie et à la fiscalité, l'UE avait demandé, sans les obtenir, des explications et précisions sur nos législations fiscales, ce qui a conduit à l'inscription de notre pays sur la liste maudite. Liste à laquelle, depuis hier, par décision de Bruxelles, nous n'appartenons plus.

En fait, les Européens n'acceptent plus que leurs partenaires utilisent les privilèges fiscaux à l'exportation pour attirer les investisseurs et les investissements. Et il est ainsi devenu impératif pour la Tunisie de supprimer les importantes différences de traitement fiscal entre les entreprises dites «totalement exportatrices» et toutes les autres.

Ces exigences européennes se trouvent être, justement, l'objet d'un débat interne tuniso-tunisien ayant opposé l'Utica à la tendance gouvernementale traditionnelle de défiscalisation des entreprises exportatrices.

Après avoir expliqué qu'elle était innocente des suspicions l'ayant placée dans la fameuse liste noire, la Tunisie a fini par saisir la détermination nouvelle de l'Europe à combattre frontalement les délocalisations massives qui nuisent à son économie. D'où des promesses de réformes en échange d'un statut probatoire sur une liste grise de 50 pays en observation.

Résultat : notre loi de finances est en voie d'être retouchée pour y inclure les revenus fiscaux supplémentaires que rapporteront à l'Etat les nouveaux taux auxquels seront soumises, durant toute l'année 2018, les entreprises exportatrices. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui critiquent la loi de finances.