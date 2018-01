Tunisie: Les municipales seront-elles reportées ?

Ennahdha a publié, hier, une déclaration publique dans laquelle il dénonce «les menaces de mort proférées à l'encontre des leaders du Front populaire et du Courant démocratique» et exprime son indignation face «à la campagne de dénigrement visant le parti sans aucune preuve». Ennahdha appelle également à moraliser le paysage politique national et à mettre un terme à la tension qui y règne.

Et ce sont Samia Abbou et son mari Mohamed Abbou qui se distinguent en accusant ouvertement Ennahdha d'être derrière ces menaces, «puisque ce sont les pages Facebook parlant au nom d'Ennahdha qui m'accusent ouvertement d'apostasie, mettant en danger ma vie.

Deux leaders de l'opposition, Hamma Hammami, porte-parole du Front populaire, Aymen Aloui, député du Courant démocratique -- et Walid Bannani, député nahdhaoui, ont été avisés, ces derniers jours, par les services antiterroristes qu'ils sont l'objet de menaces d'assassinat et qu'ils bénéficieront d'une protection policière.

