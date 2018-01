Tunisie: Sans Khénissi, rien qui vaille !...

Dimanche dernier et à l'occasion de sa première sortie officielle à la tête de l'équipe, le nouvel entraîneur «sang et or» a tenu ses promesses en donnant la chance à Haythem Jouini qui a remplacé Yassine Khénissi au poste d'attaquant de pointe.

Certes, Jouini a doublé la mise retrouvant ainsi l'efficacité qui lui a fait défaut pendant des années. Le mérite du nouveau technicien «sang et or», c'est qu'il lui a fait confiance en le faisant jouer un match entier, et ce, malgré que le joueur ne soit pas resté sur sa lancée après avoir marqué son but, manquant de percussion et de surcroît, n'arrivant pas à peser lourdement sur la défense adverse.

Jouini, voilà un autre joueur que le préparateur mental doit s'en occuper. Car du talent, il en a. Mais pour redevenir le Haythem Jouini du temps de ses débuts, opportuniste à souhait, il faudra qu'on mette fin au blocage mental qui le handicape depuis près de cinq ans déjà.

Un deuxième attaquant de pointe

En attendant que Jouini retrouve ses prouesses, le problème continue à se poser en attaque à chaque fois que Khénissi s'absente.

En effet, l'attaque espérantiste perd de sa verve en l'absence de son attaquant buteur. Cela s'est justifié dimanche dernier contre l'USBG. L'un des deux buts espérantistes a été inscrit par un défenseur, en l'occurrence Montassar Talbi.

Si l'Espérance de Tunis s'est fait rattraper au score à Ben Guerdane, c'est à cause de deux défaillances : le manque de fraîcheur physique des internationaux et l'absence d'un avant-centre qui joue dans le même registre de Yassine Khénissi.

Ce qui manque donc à l'attaque « sang et or », c'est un deuxième attaquant-buteur. Car il y a eu des occasions après l'égalisation de l'USBG, mais la concrétisation a terriblement fait défaut à Badri et Jouini.

Besseghaïer, lui, doit apprendre à mieux se contrôler sur le terrain et ne pas tomber dans le piège des provocations.

Bref, le nul concédé par l'Espérance de Tunis à Ben Guerdane a démontré que le nouveau coach a bien du pain sur la planche. Maintenant qu'il a tout son effectif sous la main, il peut mettre concrètement en place son plan de travail.

Une mise en place qui exige du temps et de la patience d'autant que le nouvel entraîneur doit faire face à deux facteurs : le rythme assez soutenu de la compétition et les blessures.

L'infirmerie compte déjà trois patients : Khénissi, Mbarki et Ben Youssef, sans compter les joueurs qui manquent de temps de jeu dont le revenant Sameh Derbali.