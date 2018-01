Afrique: Chan 2018 - Le Nigeria prend la tête, la Libye sur la route du Congo, le Rwanda au tapis (groupe C)

De leur côté, les Chevaliers de la Méditerranée ont arraché les trois points en fin de match face au Rwanda (1-0, but d'Elmutasem Abushnaf). Et se dressent comme potentiels prochains adversaires du Congo. En effet, si les Diables rouges ne perdent pas contre l'Angola, ce soir, ils affronteront, en tant que premiers du groupe D, la Libye.

En affrontant le Nzalang, les Super Eagles étaient en pôle pour la qualification et la première place. En l'emportant 3-1, les hommes de Salisu Ysuf ont rempli leur contrat. En ayant été mené au score entre la 40e et la 58e mn.

Le suspense était encore entier avant la 3e journée de ce groupe C : Nigeria, Rwanda et Libye, classés dans cet ordre, pouvaient encore se qualifier pour les quarts de finale. Seule la Guinée Equatoriale était assurée de quitter le tournoi.

