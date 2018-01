Tunisie: Dangereuse chiquenaude mécanique

Un peu effrayé, énormément indigné, il me fallait malgré tout céder le passage à ce fou furieux du volant. Mais il me fallait avant cela m'assurer que ma droite était libre pour pouvoir la reprendre sans risques. Ce que notre chauffard ultra-pressé et qui nous collait aux pneus n'avait sans doute pas accepté.

Sans le moindre scrupule, il fit ce qu'aucune personne civilisée ne pouvait imaginer. Il colla le pare-choc de sa voiture à celui de la mienne et fonça, comme le ferait un dauphin avec son maître pour les besoins d'un spectacle.

Je me suis senti comme dans un avion qui allait décoller et je ne devais à aucun prix actionner le volant car je risquais un violent dérapage, qui pourrait s'avérer mortel.

Doucement, j'ai donc essayé de me libérer des griffes du monstre pour me voir chavirer à droite et faillir aller tout droit me fracasser sur le tronc de l'un de ces grands eucalyptus qui bordaient la route. Tel un obus, notre criminel du volant continua son chemin pour disparaître de ma vue. Dieu merci, j'ai échappé à un très grave accident.