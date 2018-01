Tunisie: 2e édition du festival de l'olivier

Plusieurs manifestations sont au programme, notamment une exposition sur la production et l'exportation d'olives et d'oliviers, avec la participation d'artisans du bois d'olivier et des produits cosmétiques et agricoles, selon le comité d'organisation du Festival,

Plusieurs pays étrangers, à l'instar de l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie participeront à cette session. La Palestine sera l'invitée d'honneur du festival, a indiqué Jaber Ben Attouche, président du comité d'organisation.

Des tables rondes autour du thème de l'olivier, des workshops gastronomiques, artistiques et culturels sont programmés dans les milieux scolaire et universitaire pour une meilleure implication de la population et plus particulièrement des jeunes dans cette manifestation.

D'après le site officiel du festival, ce rendez-vous permettra de promouvoir l'oléiculture et les produits de l'olivier ainsi que le tourisme dans la région de Sfax.

Il inclut une panoplie de manifestations notamment un marché des produits de terroir, un concours de la meilleure huile d'olive extra vierge, un concours des meilleures étiquettes et emballages, un programme touristique renfermant quatre circuits : circuit la route de l'olivier, circuit la médina de Sfax, circuit les salines et la zone humide de Sfax, circuit des îles de Kerkennah, un forum scientifique sous le thème «Huile d'olive tunisienne : qualité confirmée et commerce en expansion» ainsi que de nombreux spectacles, des animations au centre ville de Sfax et un carnaval.

Près de 1.500 participants feront part de cette édition, notamment des artisans de bois d'olivier, des pépinières et des producteurs de l'huile d'olive et 60.000 visiteurs y sont attendus, ajoute le même site.

La première session du festival a eu lieu du 19 au 21 décembre 2015.