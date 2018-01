Tunisie: ESS et CSS - Opportunités à saisir

Nous voici à la fin de la première phase du championnat national. Les dés sont jetés quant à la composition du play-off à quatre équipes et du play-out à six. La Ftvb devait hier soir procéder à l'établissement du calendrier des rencontres de ces deux groupes.

Les positions des équipes au classement des deux poules risquent fort d'être les mêmes que celles du précédent round.

Pour certains clubs, la dixième et ultime journée ne constitue pas une simple formalité. Il y aura un leadership à défendre et une suprématie à confirmer en poule A, et une place honorable à occuper (la troisième de la poule B).

Les coleaders Etoile du Sahel et Club Sfaxien auront tout à l'heure plus d'arguments à faire valoir et trois points au compteur qui leur feraient du bien.

Ils auront la tâche aisée en accueillant respectivement les Transporteurs de Sfax et les Aviateurs de Tunis. Il faudra donc attendre le match à rejouer ce samedi entre l'ESS et le CSS pour le compte de la première journée pour savoir qui de ces deux ténors s'emparera de la tête du classement.

On suivra avec beaucoup d'intérêt le classique de La Marsa entre l'ASM et le COK.

Deux formations à armes sensiblement égales partageant l'ambition de terminer en troisième position de la seconde poule.

Les Marsois, qui alternent le bon et le moins bon, auront de surcroît l'avantage d'évoluer à domicile, veulent renouer avec la victoire. De leur côté, les Kélibiens, auteurs d'une excellente prestation (certainement la meilleure en cette phase actuelle) au détriment de la Saydia, restent sur une courbe ascendante.

L'équipe capbonaise se déplace avec la ferme intention de rééditer l'exploit de samedi dernier, sachant qu'un seul point récolté de son voyage lui suffira pour atteindre son objectif.

Saydia retrouve sa salle fétiche, et, cette fois-ci, après deux défaites consécutives, elle pourrait aspirer à la victoire si elle s'appliquait convenablement face aux imprévisibles Postiers de Sfax capables du meilleur comme du pire.

Le résultat n'aura aucun effet sur le classement des deux équipes. La victoire sera d'un grand apport pour le moral du vainqueur avant que le plus dur commence.