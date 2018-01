Ile Maurice: Pravind Jugnauth, Premier ministre - «Je ne vacillerai pas»

Business Magazine propose en couverture cette semaine un entretien exclusif du chef du gouvernement, qui aborde sa première année à la tête du pays.

Pravind Jugnauth se dévoile, présentant son style de 'primeministership' comme une combinaison de simplicité, d'humilité et de conviction. Il se décrit comme quelqu'un de très terre à terre mais déterminé, avec des valeurs et des principes qui le motivent. «C'est justement ce qui me pousse à toujours donner le meilleur de moi-même pour le bien-être de tous. L'important pour

moi, c'est de me concentrer sur mes objectifs. Mon gouvernement et moi-même avons une mission à remplir et nous entendons la mener à bien. Mon souhait, c'est de transformer le pays et rendre la nation mauricienne encore plus forte et encore plus moderne, dans le cadre d'une île Maurice prospère, moderne et juste et au sein de laquelle chaque citoyen sera fier d'être Mauricien tout en bénéficiant des fruits de la réussite de son pays».