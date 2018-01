Tunisie: Un grand spectacle de malouf tunisien et algérien

Placé sous la houlette du maestro Mohamed Lassoued, directeur de l'Orchestre national tunisien, le spectacle promet d'être «un rendez-vous exceptionnel sous le signe du tarab entre malouf tunisien et malouf algérien ainsi que d'autres genres de musique orientale», informe un communiqué de l'Orchestre.

«Ors Ettbouu» est la rencontre entre deux écoles musicales maghrébines traditionnelles. L'une est tunisienne avec Zied Gharsa, qui trouve ses ramifications dans l'héritage de son père, l'artiste disparu Tahar Gharsa, figure éminente du malouf tunisien et «Ettbou» et l'autre est algérienne, spécifiquement de Constantine d'où est issu Abbès Righi, un jeune artiste à la voix exceptionnelle qui est considéré comme étant l'un des luthistes les plus remarquables de sa génération.

Placé sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles, l'Orchestre national tunisien est une institution vieille de 34 ans qui œuvre à la promotion de la musique et de la chanson tunisiennes, en particulier.

Considéré comme étant l'un des orchestres les plus importants de la région arabe et maghrébine, l'Orchestre national tunisien a toujours accueilli des musiciens des plus distingués. Sur près de quatre décennies, il a présenté diverses œuvres musicales et aidé à l'émergence de plusieurs voix tunisiennes.

Depuis sa création en 1983, plusieurs musiciens se sont succédé aux rênes de cette prestigieuse institution, à l'instar de Fethi Zghonda, Azzeddine Ayechi, Hamadi Ben Othmane, Rachid Yeddes, et Abderrahmene Ayadi ayant le plus resté à sa tête.

Depuis 2013, l'Orchestre national tunisien est dirigé par Mohamed Lassoued, l'un des musiciens les plus remarquables de la scène tunisienne, qui surfe aisément sur plusieurs instruments (luth, violon, rababa et alto).

Né en 1980, ce jeune musicien, originaire de la ville de Bizerte, a auparavant été à la tête de plusieurs troupes locales et accompagné les plus grands artistes de la région que ce soit en Tunisie ou ailleurs.

Mohamed Lassoued est largement sollicité par les professionnels de la télé et du cinéma, puisque ses compositions ont fait la bande annonce de plusieurs séries télévisées et cinématographiques nationales à succès.

Il a, notamment, joué pour les séries «Maktoub» et «Awled Moufida» de Sami Fehri et le dernier film «Al Jaida» de Salma Baccar.

La veille du spectacle, une conférence de presse est prévue (aujourd'hui mercredi, 24 janvier), en présence des deux artistes, le Tunisien Zied Gharsa et l'Algérien Abbès Righi.